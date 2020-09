Em 2020, o IV Festival Gastronômico de Arraias terá como temática “Doceiras do Cerrado”, uma homenagem às mestras da culinária cerratense, que guardam imensa riqueza e herança feminina que é o saber fazer culinário. As inscrições vão de 1 a 30 de setembro.

Inscrições

Histórico do Festival

(Comunicação UFT)

O festival será realizado de 29 a 31 de outubro, de maneira totalmente online. O evento será transmitido ao vivo nas plataformas e redes sociais do projeto GOsTO.A proposta do IV Festival de Gastronomia de Arraias é a realização de um concurso de geleias, compotas doces e licores que valorizem o bioma cerrado. Além disso, o evento contará com programação especial, com apresentações, aulas-shows, cursos de capacitação, exibição de filmes, entre outros.Qualquer pessoa que resida no bioma Cerrado poderá participar do concurso culinário, com uma receita de geleia, doce/ compota ou licor. Lembrando que as receitas deverão conter, ao menos um insumo do cerrado e/ ou elemento regional, descritos no edital.As inscrições estarão abertas de 1 a 30 de setembro. Na penúltima semana de setembro, ainda durante o período de inscrições, serão realizadas oficinas de capacitação, que vão desde o processo de esterilização de potes e etiquetagem ao preparo de doces, geleia, licores entre outros. As oficinas serão abertas para todos que queiram participar e serão certificados.Para se inscrever no concurso, basta conferir o edital e acessar o formulário de inscrição , ambos estão disponíveis no www.gostocerrado.comO Festival Gastronômico de Arraias foi o primeiro produto do projeto de extensão e pesquisa GOsTO - um punhado de mandioca e um bocado de Cerrado, que fomenta a conservação do bioma Cerrado por meio da valorização do saber fazer da culinária tradicional, em especial das comunidades quilombolas que re-existem no território do nordeste goiano e do sudeste do Tocantins.Desde sua primeira edição, em 2017, o Festival Gastronômico de Arraias foi um sucesso! Foram dez pratos inscritos, e público estimado em, aproximadamente, 1.500 pessoas por noite de evento. Nos anos seguintes, o festival teve uma aumento pratos concorrentes, sendo que, em 2019, o total de pratos vendidos superou as duas primeiras edições, com 19 pratos.Sob a coordenação da professora Thamyris Carvalho Andrade, mestre em Turismo e especialista em Sociobiodiversidade e Sustentabilidade no Cerrado, o projeto está vinculado à Universidade Federal do Tocantins (UFT) e se desenvolve no curso de graduação em Turismo Patrimonial e Socioambiental por meio de pesquisas, imersões e capacitações, sendo o festival gastronômico seu principal produto.