Para a maioria das pessoas, o Carnaval é sinônimo de diversão, mas não são apenas os tamborins que esquentam nessa época do ano. A maior festa brasileira aquece a economia das principais capitais, criando oportunidades de renda para empreendedores de diversos setores.

Em 2019, o Carnaval de rua de São Paulo atraiu um público de 14 milhões de pessoas e movimentou R$ 2,1 bilhões, segundo a Secretaria Municipal de Turismo. No Rio de Janeiro, a cifra foi de R$ 3,78 bilhões, um crescimento de 26% em relação a 2018, de acordo com a Prefeitura da cidade.Além do setor de hotelaria e das grandes marcas de bebidas, o movimento da economia no período alcança também pequenos e microempreendedores, que usam a criatividade para ganhar um dinheiro extra.Aqueles que têm conhecimento de costura podem investir na produção de fantasias e adereços. Para atrair público e se diferenciar das lojas populares tradicionais, é fundamental estar de olho nas tendências, nos assuntos e memes do momento, e criar figurinos aproveitando a moda. E para divulgar o trabalho além do círculo de amigos, as redes sociais são um canal ágil e de baixo custo.Nos dias de festa, água, refrigerantes e bebidas alcoólicas são consumidas em grandes quantidades. Assim, a venda de bebidas é uma aposta com potencial para bons lucros. Providenciar um estoque com antecedência garante os melhores preços. Atenção às autorizações necessárias e possíveis restrições.