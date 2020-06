Foto: Thatiane Rocha/Escola do Legislativo

(Da Dicom/AL)

Reunidos da manhã desta quarta-feira, 10, no anexo da AssembleiaLegislativa, representantes desta Casa de Leis e do Programa Educacionalde Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) discutiram apossibilidade de implantação do projeto, de formato digital a serproduzido e veiculado pelo Legislativo estadual e veiculado na TVAssembleia.No encontro, a coordenadora estadual do Proerd, coronel Alaídes PereiraMachado, a ideia é manter o programa funcionando, já que os policiaismilitares instrutores, bem como os estudantes, estão em isolamentosocial por causa da pandemia do novo coronavírus.“Precisamos manter contato com as crianças e os adolescentes, os pais ea comunidade, para repassarmos informações sobre a prevenção às drogas ea violência”. Na prática, explicou ela, a ideia visa a dar continuidade– de forma virtual - aos ensinamentos realizadas presencialmente porpoliciais militares do programa nas escolas públicas e privadas de todoo Estado.De acordo com o diretor da Escola do Legislativo, Homero Barreto Junior,já foram iniciados os trâmites burocráticos para o início do projeto.“Trata-se de um projeto muito importante, que vem dando certo no nossoEstado. Por isso, vamos firmar um Termo de Cooperação [com a PM] paraque possamos, no próximo semestre, dar início a essa grande parceria”,disse.A reunião contou com a presença do coordenador especial do Proerd, MajorLeonardo Amorim; do assessor militar da Assembleia, tenente Santana; dochefe da Assessoria Policial Militar da Assembleia, tenente-coronelWellder Messias; supervisora pedagógica do Proerd, Elisandra de Brito;do diretor de área da TV Assembleia, Armando Formiga; e do coordenadorde Comunicação e Publicidade da Assembleia, Rubens Gonçalves.