Dennis Tavares – Governo do Tocantins Polícia Civil do Tocantins recebe Brasão artesanal em forma de homenagem.

(Da Ascom SSP TO/Patricia de Paiva)

Reunidos na manhã desta quarta-feira, 23, no gabinete da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o secretário da SSP-TO, Cristiano Barbosa Sampaio e a delegada-geral da Polícia Civil, Raimunda Bezerra de Souza, receberam do artesão Eurival Miranda o Brasão da Polícia Civil. O objeto foi produzido à mão pelo artesão, que usou como matéria prima placa de fibra de média densidade e alumínio maciço. O Brasão ficará no gabinete do secretário em homenagem a todos os policiais civis.O secretário Cristiano Sampaio e a delegada-geral Raimunda Bezerra receberam o artesanato como um reconhecimento do trabalho dos policiais civis. Eles destacaram que o que é recebido em forma de homenagem valoriza todos os profissionais da Polícia Civil que trabalham de ponta a ponta em todo Estado do Tocantins.Ainda ao secretário Cristiano Sampaio foi entregue um quadro personalizado com seu rosto emoldurado em formas produzidas com tinta de ouro metálica. O Secretário se sentiu honrado pela trajetória de homenagem que o artesão Eurival Miranda tem feito. Até a presente data, o artesão já homenageou várias personalidades políticas como o Presidente da República, Ministros e Juízes.Eurival Miranda ressaltou que sua homenagem ao secretário Cristiano Sampaio se justifica pela boa gestão que ele tem realizado na Segurança Pública do Tocantins. Eurivan Miranda é bacharel em direito, araguainense e artesão.