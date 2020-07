Foto: Moisés Batista dos Santos Imagem de 'Jesus' aparece durante poda de árvore, em Itaquiraí (MS).

Pareidolia

(Do G1 MS — Campo Grande/Flávio Dias)

O desenho que apareceu no tronco e em vários pedaços de uma árvore da espécie salgueiro intrigando operários após uma poda em Itaquiraí, em Mato Grosso do Sul, pode ter se formado a partir de vários fatores ambientais, segundo o biólogo Fabiano Izidoro.Na figura, em que alguns deles viram a “imagem de Jesus Cristo”, teve grande repercussão nas redes sociais. A paróquia do município se recusou a comentar o assunto. O desenho descoberto na última quinta-feira (9) à tarde, pelo diretor de obras da cidade, Odimar Souza durante a retirada da árvore para a pavimentação da avenida Monte Castelo, no bairro Monte Castelo.De acordo com Fabiano, na botânica, a explicação biológica para a formação de manchas na parte interna e até externa de uma árvore, é influenciado por vários fatores ambientais: “Por isso é necessário ver onde que essa planta cresceu, tipo de solo, nutrientes e o que ela absorveu”, explicou.Corrente de motosserra quebrou durante corte de tronco que apareceu imagem. — Foto: Moisés Batista dos SantosCorrente de motosserra quebrou durante corte de tronco que apareceu imagem. — Foto: Moisés Batista dos SantosConforme o biólogo, o fenômeno que aconteceu com o salgueiro, também pode estar ligado a uma possível lesão nas células dessa planta durante o crescimento ou por meio de elementos químicos que ela absorveu. Há também a possibilidade da ação da incidência luminosa (raios ultravioleta).“As plantas têm vasos condutores que são o xilema e floema, ou seja, são os vasos condutores de seiva. Então quando ela absorve nutrientes do solo, esses [nutrientes] podem gerar algum tipo de pigmentação. Por isso que tem espécie de árvores onde aparecem em seus troncos manchas e essas podem ter várias cores”, finaliza.Para o biológo, o fato de algumas pessoas terem visto a imagem de Jesus Cristo no tronco da árvore pode ser explicado pelo fenômeno pareidolia. Ele disse que é um fenômeno psicológico bastante comuns onde as pessoas conseguem reconhecer pessoas, rostos e até mesmo animais em sombras, luzes ou em qualquer outro estímulo visual: “Isso é muito parecido quando olhamos para o céu e por meio de uma nuvem conseguimos ver alguma figura”, explicou ao G1.