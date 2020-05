MIRA Jornal

Foto: Divulgação

O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), institui, a partir desta segunda-feira, 18, o Plenário Virtual para sessões do Pleno e também das Primeira e Segunda Câmaras. Em ato no seu gabinete, o presidente do Tribunal, conselheiro Severiano Costandrade, colocou no ar o sistema que inova a forma de apreciação, julgamento e voto de processos que tramitam na Corte de Contas.“Hoje é uma data histórica para o Tribunal do Contas do Tocantins porque estabelece cada vez mais a utilização da tecnologia a favor da melhoria do nosso trabalho jurisdicional para que nossas decisões sejam mais céleres e atendam de forma mais rápida as necessidades do Tocantins”, avaliou o presidente.Com a Sessão Virtual, os conselheiros terão, seja nas sessões das Câmaras ou do Pleno, acesso, por meio de uma chave (senha) individual, ao voto do relator de cada processo. Esse voto será disponibilizado todas as segundas-feiras e fica até a sexta-feira seguinte, em apreciação dos demais conselheiros que poderão, nesse prazo, apresentar os seus votos, seguindo ou não o relator. Nesse mesmo ambiente virtual, eles irão colocar seus argumentos e posicionamentos sobre cada fato em análise. O próprio sistema irá contabilizar os votos e dará, na mesma sexta-feira que encerra o prazo de apreciação, o resultado da apreciação do processo.Enquanto deu início a essa ferramenta inédita no estado do Tocantins, o conselheiro Severiano apresentou detalhes sobre como funciona a sessão virtual a partir de agora. “A sessão virtual é diferente da sessão telepresencial, que nós vínhamos realizando, ao vivo, com a discussão sobre os processos acontecendo naquele momento e cada conselheiro, ali, telepresencialmente, apresentando os seus votos. A sessão virtual é um sistema, uma ferramenta segura em que nós podemos acessar a qualquer momento, tomar conhecimento sobre o processo e apresentar o voto”, explicou o presidente.Sessão telepresencialAs sessões por videoconferência, adotadas durante o período de Pandemia pelo TCE/TO como medida de enfrentamento e segurança para evitar a propagação do novo coronavírus serão mantidas enquanto não for possível a realização das presencias na sala do Pleno, na sede da Corte de Contas. Toda terça-feira, as sessões da Primeira e Segunda Câmaras, às 9h30 e às 11 horas, respectivamente, e do Pleno, às quartas, às 9h30.Saiba mais sobre as sessõesSessão Virtual - O TCE/TO passa a ter um ambiente online de julgamento, com acesso a todos os processos pautados. O sistema terá início toda segunda-feira às 10 horas e encerramento às 16 horas de sexta-feira. O ambiente fica aberto para que os conselheiros apresentem os votos e as decisões poderão ser proferidas de qualquer lugar do mundo.Sessão Administrativa – É nova natureza de Sessão que se destina à discussão das seguintes matérias de interesse interno do Tribunal: I - julgamento dos processos de natureza administrativa; II - estudo e solução dos processos administrativos e III - deliberação sobre outros assuntos de natureza administrativa ou relativos à ordem interna. Poderão ser convocadas como preparatórias para realização posterior de outras espécies de Sessões.