Foto: Divulgação

O XVIII Encontro de Musicistas, Liturgia e Animadores de Comunidade acontece dia 20 deste mês, às 19h30, na Comunidade São Pedro, localizado na 307 Norte, al. 19, ao lado da Feira Coberta, Palmas Tocantins.

(Da Ascom AASJN/Íris Silva)

O encontro que surgiu com o intuito de oferecer aos animadores das celebrações nas Paróquias de Palmas Tocantins, a oportunidade de participarem de formação/capacitação e a valorização desse profissional da música, debate este ano "Fraternidade e Vida: dom e compromisso", tema da Campanha da Fraternidade 2020.De acordo com equipe organizadora do evento, além de as pessoas conhecerem histórias das campanhas anteriores, assistirão palestras, participarão de sorteio de instrumentos musicais, receberão certificado de participação e também conhecerão os indicados, e os vencedores do 4º Prêmio Musicista Nota 10.Prêmio Musicista Nota 10A quarta edição do Prêmio Musicista Nota 10, é uma oportunidade de premiar os musicistas, salmistas, cantores revelações e destaques, que anima cada comunidade das paróquias da Arquidiocese de Palmas Tocantins e cidades circunvizinhas.Para concorrer ao prêmio, as pessoas devem ser indicadas até dia 17 de janeiro, por membros da comunidade que participa, via formulário disponível nas secretarias das paróquias, e-mail e WhatsApp, e comparecer ao local no dia do evento.O evento é organizado por a equipe da Associação Ação Social Jesus de Nazaré – AASJN, em parceria com empresários, paróquias, comunidades e arquidiocese de Palmas.Para mais informações os interessados devem entrar em contato com a coordenação do evento: (63) 98456-4291.