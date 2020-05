MIRA Jornal

Foto: Reprodução

Antes de reunião ministerial, presidente escreveu ao ministro: 'O Valeixo sai nessa semana. Está decidido'

Novas mensagens de Jair Bolsonaro (sem partido) ao ex-ministro Sergio Moro (Justiça) reforçam a versão do ex-juiz de que o presidente tentou intervir na Polícia Federal trocando o ex-diretor geral Maurício ValeixoUma cobrança de troca de comando na PF ocorreu poucas horas antes da reunião ministerial do dia 22 de abril.Em texto enviado às 6h26 daquela quarta-feira, Bolsonaro escreveu: "Moro, o Valeixo sai nessa semana", afirmou. "Isto está decidido".A seguir, enviou: "Você pode dizer apenas a forma. A pedido ou ex oficio[sic]."As mensagens foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Estado de S.Paulo e obtidas pelo jornal Folha de São Paulo..Moro respondeu 11 minutos depois e pediu para conversar pessoalmentecom Bolsonaro sobre o assunto."Presidente sobre esse assunto precisamosconversar pessoalmente, estou ah disposição para tanto", escreveu.