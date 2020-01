Ainda dá tempo para os egressos das universidades de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins realizarem sua inscrição no “2º Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins”. O concurso segue com as inscrições abertas até o dia 30 de janeiro, e podem ser realizadas por instituições de ensino que estejam regulamentadas junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/TO.Os trabalhos inscritos deverão ser de modo individual, não sendo permitidos trabalhos realizados em equipe, e devem ser enviados de 10 de fevereiro até o dia 10 de março de 2020. Todas as informações das instituições de ensino, bem como os trabalhos inscritos deverão ser enviadas unicamente por meio digital. O concurso terá a premiação de R$ 1.250,00, para o melhor trabalho apresentado, já o segundo colocado poderá levar R$ 850,00 para casa, e o terceiro colocado será premiado com R$ 600,00 pelo seu tema.2º Concurso TCC – CAU/TOO concurso tem por objetivo valorizar o profissional recém formado, através da exposição do seu trabalho de graduação , além de fomentar o debate profissional e as práticas acadêmicas, fazendo uma ponte entre a teoria a prática. O concurso é aberto e contempla todas as instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins.Faça sua inscrição pelo endereço http://premiotcc2019.cau-to.org .