Dois homens foram presos nesta sexta-feira (20), suspeitos de assassinato e tentativas de homicídio no interior do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, um dos homens teria matado um adolescente indígena após uma briga de bar em Tocantínia. De acordo com a Polícia Civil, os dois investigados foram detidos em cumprimento de mandados durante ações da segunda fase da operação 'Risca Faca'.Os policiais informaram que o homem, identificado pelas iniciais M.R.L., 29 anos, é suspeito de ter matado um indígena, de 17 anos, em setembro deste ano. Segundo a polícia, o assassinato aconteceu após uma discussão em um bar. A vítima era da etnia Xerente.Na época, um parente do adolescente registrou boletim de ocorrência informando que o jovem foi encontrado ao lado da estrada que dava acesso ao antigo matadouro de Tocantínia, localizado no setor Aeroporto.Já o segundo preso, D.F.T.J., teria assassinado Deuzimar Silva Ribeiro, 35 anos, em novembro deste ano, no mesmo bar. Ele também é suspeito de esfaquear outros dois homens. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária em aberto.De acordo com a polícia, uma das vítimas foi esfaqueada após uma briga. O outro foi ferido durante uma confraternização na própria casa. O homem teria pedido para o suspeito sair da residência, e por isso foi golpeado com uma faca. O crime aconteceu em junho deste ano.Após as prisões, os homens foram levados para a delegacia e encaminhados à Cadeia Pública de Miracema do Tocantins.Os policiais informaram que todos os crimes aconteceram em festas e bares. O nome da operação tem "alusão às confusões popularmente conhecidas nesses estabelecimentos".