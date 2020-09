Foto: Alessandro Ferreira | Agência Tocantins Um homem que estava no interior do imóvel foi atingido por cerca de três tiros

(Da Agencia Tocantins)

Um homem e uma criança de dois anos de idade morreram na noite dessa quarta-feira (23) após a casa em que eles moravam ter sido invadida por um homem armado. De acordo com informações apuradas pela reportagem da Agência Tocantins, o duplo homicídio foi registrado por volta das 21h30min, na Rua 17 do Setor Universitário, em Miracema do Tocantins, na região central do Estado.Ainda segundo apurado pela reportagem, um homem de posse de uma arma de fogo chegou ao local e invadiu a residência e efetuou os disparos, uma criança de apenas dois anos de idade foi atingida, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante o tiroteio, uma mulher que também estava no local foi baleada, ela foi socorrida e levada para o Hospital Regional da cidade.Um homem que estava no interior do imóvel foi atingido por cerca de três tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no interior da residência.A motivação do crime ainda é desconhecida, há suspeita que o crime esteja relacionado com disputa pelo comando do tráfico de drogas na região. Segundo relatos de vizinhos do local, a vítima e o atirador tinham envolvimento com tráfico de drogas.