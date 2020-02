Veja o que as fontes da UPM têm a dizer sobre tudo isso.

Após um começo de ano revoltante com tragédias no país e no mundo. O brasileiro volta a reunir suas esperanças e tenta encher o coração de alegria no maior e mais colorido acontecimento de 2020. Por trás da folia, temos história, folclore e raízes da música. Por trás dos foliões, questões sociais que viram metáfora para desfiles.Além disso, temos impactos na segurança pública, com aumento de furtos, roubos e acidentes. Como investir na prevenção desses temas? O ritmo da economia também vem com tudo, mostrando as implicações do mercado informal nos festejos nacionais.A moda é curtir sem se esquecer do meio ambiente. Na onda da sustentabilidade, o tradicional Carnaval brasileiro já conta com uma solução para que a folia seja ainda mais consciente - e não perca a cor. O “bioglitter”, feito à base de celulose, pode substituir o pó colorido comum que tem plástico e alumínio na composição. Como as partículas são muito pequenas, escapam da filtragem e vão direto para os oceanos, prejudicando a fauna.Quem comenta?Rogério Machado, professor de química da Universidade Presbiteriana Mackenzie, explica o que está por trás dessa nessa nova tendência e ensina como fazê-la em casa.A principal festa nacional é sinônimo de curtição. Para não se esquecer da saúde da pele durante as comemorações, não se esqueça de usar protetor solar e manter o corpo hidratado.Quem comenta?Éder Pincinato, professor e coordenador do curso de Farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.Desde as ameaças de greve por parte de funcionários de transporte ao aumento do índice de furtos e ocorrências, é fato que a época de carnaval carece de maior atenção por parte da segurança pública. Quais medidas devem ser tomadas?Quem comenta?Alexis Couto, professor de Direito e especialista em segurança da Universidade Presbiteriana Mackenzie.Fabiano Augusto Petean, especialista em segurança pública, professor de Direito penal e constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas.Uso de drones, projetores em desfiles e luzes de led em fantasia com integração para projetar mensagens de foliões e tecnologia integrada no enredo de escolas de samba são alguns dos atributos tecnológicos que tornam as comemorações inovadoras. No dia a dia, o Facebook bombardeia com informações no Feed, os apps auxiliam na busca por blocos de rua e no transporte para evitar o tumulto. Por fim, as selfies, na era da exposição. O Carnaval está atualizado.Quem comenta?Pollyana Notargiacomo, especialista em tecnologia e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie.O carnaval de 2019 foi o primeiro com a vigência da Lei da Importunação Sexual (13.718/2018) que condena o agressor a uma pena de uma a cinco anos de prisão. Em dados obtidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH) através do Disque 100, nos meses de Carnaval aumenta em até 20% a quantidade de queixas de violência sexual.Quem comenta?Rosana Schwartz, socióloga e especialista em gênero na Universidade Presbiteriana Mackenzie.Bruna Angotti, professora de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie?Como toda forma de manifestação artística, o Carnaval reserva imagens incríveis que podem ser pratos cheios para qualquer um que aprecia um bom take. Para entender o que cerca a festa, é preciso enxergá-la sob outra ótica.Quem comenta?Manuel Nascimento, professor de fotografia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.A produção e venda nas confecções de máscaras, artefatos e fantasias aquecem o segundo mês de 2019. Além delas, o comércio formal e informal sofre o impacto da maior festa cultural do país. Veja a análise de economistas sobre o tema.Quem comenta?Agostinho Celso Pascalicchio, economista da Universidade Presbiteriana MackenzieMarcos de Andrade, economista da Universidade Presbiterana Mackenzie.Leila Pelegrino, economista da Universidade Presbiteriana Mackenzie CampinasRecheado de mitos e regionalidades, o Carnaval brasileiro é rico. São tipos diferentes de comemoração ao longo do território brasileiro, com coincidências históricas que levaram a criação de músicas, danças e identidades. Entenda a história por trás da festa.Quem comenta?Fernando Pereira, professor de cultura brasileira da Universidade Presbiteriana MackenzieJosé Maurício Conrado, especialista em carnaval e professor de marketing do MackenzieO maior espetáculo da terra envolve a mobilização de muitas pessoas. Com milhares às ruas, é certo que dos pequenos munícios às grandes capitais se fará necessária uma boa infraestrutura para receber o evento. Como fica o espaço urbano? E o trânsito?Quem comenta?Henrique Dinis, professor de engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.Valter Caldana, professor de arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.Luiz Vicente, especialista em mobilidade urbana e coordenador do curso de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas.Quem pretender pegar estrada no feriado tem que ficar ligado com as condições de trânsito das principais vias.Luiz Vicente Figueira Melo, professor de engenharia de tráfego e mobilidade da Universidade Presbiteriana MackenziePara aqueles que aproveitam o feriado e vão viajar, no momento de escolher o destino, transporte e hotel é mais simples e rápido optar por pacotes de viagem, mas não se esqueça de tomar alguns cuidados por precaução.Bruno Boris, professor de direito do consumidor da Universidade Presbiteriana Mackenzie campus Campinas.Na hora de aproveitar o feriadão não tem como deixar de lado ideias saudáveis e simples do que comer para curtir a folia.Andrea Guerra, professora de nutrição da Universidade Presbiteriana MackenzieTem quem prefira fugir das festas e curtir o feriado praticando alguma atividade física. Para essas pessoas, a dica é aproveitar os parques e os lugares ao ar livre da cidade.Ronie Hornos, professor de educação física do Colégio Presbiteriano Mackenzie