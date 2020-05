Foto - 66ª DPC - MIRANORTE Armas e drogas apreendidas pelas forças de segurança em Miranorte. Crédito -

Homens já possuíam várias passagens pela Polícia e já estavam sendo investigados.

(Da Ascom SSPTO/Rogério de Oliveira)

Com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade em Miranorte, na região Central do Estado, a Polícia Civil do Tocantins e a Polícia Militar intensificaram o monitoramento de indivíduos suspeitos de vários crimes cometidos naquela cidade nas últimas semanas.Desse modo, no final da tarde da última terça-feira, 5, policiais militares obtiveram informações de quatro indivíduo suspeitos de atos ilícitos estariam escondidos em uma casa no centro da cidade. Com base nas informações levantadas, os policiais foram até o imóvel onde constataram a veracidade dos fatos e efetuaram as prisões de quatro homens, com idades entre 20 e 35 anos.Com eles, os policiais encontraram dois revólveres calibre 38, um simulacro de espingarda, bem como munição, rádio transmissor, balança de precisão, além de várias porções de crack e maconha.Diante dos fatos, todos foram conduzidos a Central de Atendimento da Polícia Civil em Miracema onde o delegado plantonista José Lucas Melo, autuou os quatro homens pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com agravante pelo uso de armas de fogo, bem como associação para o tráfico.Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, os quatro suspeitos foram recolhidos à Cadeia Pública de Miranorte, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.