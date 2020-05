MIRA Jornal

Foto: Divulgação

Homem é um caminhoneiro que tinha sido acolhido no Hospital de Referência de Miracema do Tocantins. Fuga aconteceu neste domingo (17) e homem teria seguido para Miranorte.

(Do G1TO)

Um homem com sintomas de Covid-19 fugiu do Hospital de Referência de Miracema, na região central do estado, na tarde deste domingo (17). A informação é de que o paciente seria um caminhoneiro.A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o paciente foi acolhido no Hospital de Referência de Miracema (HRM) com todos os critérios necessários a casos suspeitos de Covid-19.Só que durante o atendimento o homem teria aproveitado o momento em que o médico saiu para buscar materiais e fugiu da unidade. Ainda segundo a SES, testemunhas contaram que ele teria seguido em direção a cidade de Miranorte.O estado não informou como o homem conseguiu sair do hospital. O caso foi informado para secretaria de saúde de Miranorte e buscas estariam sendo feitas para encontrar o homem.O caso também foi denunciado à Polícia Civil. A Polícia Militar informou que não teve registro do fato.