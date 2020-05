MIRA Jornal

Divulgação

(Da Redação/MIRA)

Nesta segunda-feira, 25, a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins realiza a última sessão ordinária referente ao mês de maio, sob expectativa da deliberação da Medida Provisória (MP) do Executivo, que “abre crédito extraordinário no orçamento do exercício corrente para ações ao combate ao Covid-19”.A MP não entrou em pauta devido à ausência dos vereadores da base do prefeito Saulo Milhomem/PP na sessão do dia 18.O presidente da Câmara, vereador Edilson Tavares/MDB informou que, caso não haja retorno do Executivo, dando melhores explicações sobre a MP, ela poderá não entrar em pauta na sessão desta segunda.Tavares disse ao mirajornal.com que enviou oficio para o Executivo, ainda na semana passada, pedindo maiores detalhes sobre a aplicação do recurso solicitado de R$ 601 mil, mas que ainda não obteve resposta..