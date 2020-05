Foto: Selma Nascimento

Obrigatoriedade

Horta

(Da Ascom AASJN/Íris Silva)

Com o objetivo de prevenir a saúde dos horticultores da Horta Comunitária da AASJN a Associação Ação Social Jesus de Nazaré - AASJN doou máscaras reutilizáveis para os referidos horticultores, orientou quanto ao uso desse item de segurança, bem como a higienização das mãos, orientações básicas sobre o Coronavírusa (Covid-19), sintomas e população de risco.Todas as orientações foram repassadas pela Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Tocantins e aluna do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Interprofissionalidade (PET-SAÚDE/Interprofissionalidade), Beathriz Silva Santiago, que na oportunidade destacou a importância das orientações que previnem contra o Coronavírus-Covid-19."O uso correto das máscaras de tecido são importantes, pois são essenciais para o controle da propagação do novo Coronavírus (Covid-19). As máscaras oferecem uma barreira que diminui a alta infectividade, característica do novo vírus, fazendo com que menos pessoas sejam contaminadas ao mesmo tempo, prevenindo assim a superlotação em hospitais, e, consequentemente a quebra do sistema de saúde". Relembrou Beathriz.O gesto concreto de solidariedade ocorreu durante a Ação de Assistência Social e Saúde Coronavírus – Covid – 19, realizada de 8 a 13 de maio, por Associação Ação Social Jesus de Nazaré – AASJN com o apoio da BB Seguros, do Banco BV e do Banco do Brasil, por meio da Fundação Banco do Brasil,Segundo o presidente da AASJN, Jocel Santiago, neste momento que requer atenção redobrada é fundamental intensificar ações de conscientização contra essa doença. "Não só para nossos beneficiários, mas para a população de um modo geral, pois reforçar as recomendações de prevenção dos órgãos oficiais com certeza será fundamental na prevenção contra essa doença que está dizimando muita gente". Destaca o presidente.Em Palmas Tocantins, de acordo com o Decreto Municipal nº 1.884 de 27 de abril de 2020, no dia 4 de maio, o uso de máscaras passou a ser obrigatório em espaços públicos e caso haja descumprimento do que orienta o Decreto será aplicada multa.Já em todo o Tocantins, o Decreto Nº 6.092 publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 5 de maio, a obrigatoriedade entrou em vigor na quinta-feira, 7, e valerá enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto 6.072, de 21 de março de 2020, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).A Horta Comunitária da AASJN localizada na quadra 407 Norte, visa melhorar a qualidade de vida das famílias integradas no projeto, possibilitando ainda a geração de renda.