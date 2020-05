Foto: Divulgação Bispo da Diocese de Miracema do Tocantins, Dom Philip Eduard Roger Dickmans

Obrigatoriedade

(Ascom AASJN/Íris Silva)

Com o objetivo de prevenir a saúde dos alunos, familiares do projeto de Integração Social Dom João José Burke – ISDJB e pessoas da comunidade contra a pandemia do novo Coronavírus/COVID-19, a Associação Ação Social Jesus de Nazaré – AASJN e Cáritas Diocesana da Diocese de Miracema do Tocantins com o apoio do Instituto Palmas Para Todos, estão confeccionando e doando máscaras de tecido para os beneficiários do projeto e pessoas da comunidade que não tem condições de comprar esse item de proteção.A entrega das máscaras está ocorrendo de segunda à sexta-feira, em horário comercial na sede do projeto, seguindo as orientações do Ministério da Saúde - MS, com relação à prevenção e combate ao novo Coronavírus.As pessoas que estão sendo beneficiadas recebem também um guia de orientações destacando a forma correta de utilizar e os cuidados que deverão adotar quanto à higienização.Para a coordenadora do projeto de ISDJB, Márcia Torres, a ação preventiva é muito importante neste momento em que a população está lutando contra o Coronavírus. "Nossa ação vem beneficiar cerca de cinco mil pessoas, que neste período singular não disponibiliza de recursos para adquirir esse item de proteção individual, que desde abril iniciamos a confecção e distribuição de máscaras para o público alvo desta ação". Ressalta a coordenadora.Qualquer dúvida sobre a distribuição das máscaras as pessoas deverão entrar em contato com a coordenação do projeto: (63) 98418-3816.Na cidade, por meio do Decreto Nº 13/2020 datado de 4 de maio, o uso obrigatório da máscara por todos os cidadãos inicia dia 8 de maio, sob pena de multa para quem não cumprir o que especifica o referido Decreto Municipal.Quanto ao Tocantins, o Decreto Nº 6.092 publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 5 de maio, que entra em vigor nesta quinta-feira, 7, torna obrigatório o uso de máscara de proteção facial, enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto 6.072, de 21 de março de 2020, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).