Fotos: G1TO

De acordo com o governo, 174 estudantes foram trazidos de volta para o Tocantins e estão cumprindo as normas de quarentena após fazerem testes rápidos no Hospital Geral de Palmas. Nenhum deles testou positivo para Covid-19.

Balanço dos estudantes repatriados

(Informações do G1TO

O governo do estado afirmou que vai repatriar mais 106 estudantes tocantinenses que estão no Paraguai impedidos de voltar ao Brasil por causa da pandemia de coronavírus. Um comboio sairá de Palmas nesta sexta-feira (1°) para buscar os jovens em Ponta Porã (MS) e Ciudad del Este (Paraguai). Esta será a quarta viagem de repatriação realizada pelo estado.A operação é organizada pela Casa Militar e seguirá os protocolos de segurança sanitária recomendados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em Ponta Porã serão repatriados 50 estudantes e em Ciudad del Este outras 56 pessoas.Conforme o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Silva Neto, essa será a última repatriação promovida pelo governo. No fim, terão sido repatriados mais de 250 estudantes que estavam nos dois países."O Tocantins foi o único estado do país a realizar esse tipo de operação. Levando em consideração as incertezas causadas pela pandemia, a urgência da situação e o receio dos estudantes de estarem em outro país, longe de seus familiares", disse o secretário..Os comboios serão escoltados por homens da Polícia Civil, Grupo de Operações Táticas Especiais da Polícia Militar, além de PMs da Casa Militar. Serão 11 policiais envolvidos na operação.Os estudantes deverão desembarcar em Palmas, onde serão submetidos a testes rápidos de Covid-19, junto com os agentes que participarem da operação. Só depois serão liberados para voltar para casa, onde terão que cumprir quarentena domiciliar.Estudantes tocantinenses que estavam no Paraguai embarcaram em dois ônibus com destino ao Tocantins no sábado, 18 de abril.Segundo o governo do estado, 80 jovens que não estavam conseguindo deixar o país vizinho após o fechamento das fronteiras. Todos foram submetidos a testagem para coronavírus e passaram a cumprir período de quarentena.O segundo grupo de estudantes tocantinenses repatriados chegou na manhã da quarta-feira, 22 de abril..O grupo com 50 alunos que embarcaram da cidade de Corumbá (MS), que fica na fronteira. Eles passaram por procedimentos de checagem para sintomas para coronavírus tanto do lado boliviano, em Puerto Suárez, quanto ao entrarem em território brasileiro.Todos os 64 estudantes repatriados da Bolívia que chegaram a Palmas nesta quarta-feira (29) testaram negativo para Covid-19.Os jovens realizaram os testes no Hospital Geral de Palmas (HGP) logo após desembarcarem na capital e depois foram liberados. Parte do grupo embarcou para cidades do interior do estado para rever suas famílias.