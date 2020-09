Divulgação Polícia Civil do Tocantins Em Palmas, homem é preso pela Polícia Civil por receptação dolosa e uso de documentação falsa

(Da Ascom SSP TO /Patrícia de Paiva)

Durante diligências para identificar e apreender um veículo clonado, a Polícia Civil do Tocantins, por meio do Núcleo de Inteligência do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), efetuou na manhã desta terça-feira, 22, em Palmas, a prisão em flagrante de um homem de 30 anos de idade.O suspeito foi encontrado na região central da capital em posse de um veículo clonado e furtado no estado do Rio de Janeiro. O homem foi apresentado à DERFRVA-Palmas, onde foi autuada a prisão em flagrante por delito de receptação dolosa e uso de documentação falsa.De acordo com o Núcleo de Inteligência do Detran-TO, o órgão recebeu informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro de que o carro de um policial civil daquele Estado teria levado uma multa na cidade de Palmas. De imediato, a Polícia Civil iniciou as investigações e constatou que se tratava de um veículo clonado, que também havia sido furtado naquele estado. Após o cruzamento de dados e intensa investigação, o homem e o veículo foram encontrados na região central de da Capital.O caso foi remetido à Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA - Palmas). Após a apreensão do veículo da marca Toyota, modelo Corolla, o Núcleo de Perícia da Polícia Civil realizou a perícia do automóvel e já identificou o proprietário do veículo.O homem de 30 anos, após os procedimentos legais cabíveis, foi recolhido à Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.Numa parceria da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO) e do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), o Governo do Tocantins oficializou no dia 16 de setembro deste ano, a entrega da nova sede da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA). Na oportunidade, a Secretaria da Segurança Pública e o Detran-TO firmaram um Termo de Cooperação Técnica para trabalharem de forma compartilhada e integrada. O objetivo é gerar atendimento mais ágil e combater, de forma mais efetiva, os crimes de furto e roubo de veículos.