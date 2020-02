Crédito arte: Polícia Civil Sugestão de Legenda: Polícia Civil prende homem condenado a mais de 30 anos de prisão por homicídio qualificado

Crime teria acontecido em 1986 numa propriedade rural de Natividade. Condenado pela Justiça, o homem trabalhava como agricultor familiar em Porto Nacional

(Da Ascom SSPTO/Wherbert Araújo/)

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 98ª Delegacia de Polícia de Natividade, no Sudeste do Estado, prendeu na manhã desta sexta-feira,14, em Porto Nacional, um homem de 60 anos, condenado a mais de 30 anos por homicídio qualificado. Ele cometeu o crime em 1986 na zona rural de Natividade. Na ocasião, o autor, com 27 anos, teria violentado e abusado sexualmente de uma mulher com transtornos mentais e ainda agredido seu esposo de 70 anos de idade.Segundo o delegado Joadelson Rodrigues Albuquerque, o homem foi localizado em Porto Nacional, cidade a pouco menos de 200 quilômetros do local do crime. Atualmente, o autor trabalhava como agricultor familiar em um projeto de assentamento localizado próximo ao município.Os policiais conseguiram abordá-lo no momento em que ele se deslocou à cidade. “O autor havia sido condenado em 2011 pelo Tribunal do Júri. Após o serviço de investigações e coletas de informações, conseguimos localizar o fugitivo no município de Porto Nacional”, ressaltou. Ainda de acordo com o delegado, ao receber voz de prisão, o homem não reagiu. Após os procedimentos habituais, o condenado foi encaminhado para a Cadeia Pública de Natividade.