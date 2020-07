Foto: Lucas Figueiredo/CBF Taça do Brasileirão, que começará no fim de semana de 8 e 9 de agosto

Flamengo x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Palmeiras x Vasco

Santos x Bragantino

Corinthians x Atlético-GO

Grêmio x Fluminense

Sport x Ceará

Coritiba x Internacional

Fortaleza x Athletico

Goiás x São Paulo

Fluminense x Palmeiras

Vasco x Sport

São Paulo x Fortaleza

Bragantino x Botafogo

Atlético-MG x Corinthians

Internacional x Santos

Bahia x Coritiba

Athletico-PR x Goiás

Ceará x Grêmio

Atlético-GO x Flamengo

Fluminense x Fortaleza

Vasco x Goiás

São Paulo x Flamengo

Bragantino x Grêmio

Atlético-MG x Palmeiras

Internacional x Corinthians

Bahia x Santos

Athletico-PR x Sport

Ceará x Botafogo

Atlético-GO x Coritiba

(Do GloboEsporte.com — Rio de Janeiro)

A CBF divulgou, nesta terça-feira, a nova tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro. Adiado em razão da pandemia do novo coronavírus, o torneio começará no fim de semana de 8 e 9 de agosto.A competição terá maratona de jogos no primeiro mês, com partidas duas vezes por semana. A única exceção é o meio de semana de 26 de agosto, reservado para a disputa dos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil.+ CBF e clubes adiam período de transferências e devem abrir duas janelas até o fim do ano