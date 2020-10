Miracema registra treze casos, quinze altas e um óbito, confira Boletim Epidemiológico Covid-19 desta quarta-feira, 30

(Da Ascom Miracema)

Conforme Boletim Epidemiológico Municipal desta quarta-feira, 30, treze novos casos de covid-19 foram registrados, referem-se às seguintes idades, 81, 24, 39, 29, 24, 31, 20, 17, 24, 24, 33 e 22 anos, todos sem comorbidades e em isolamento domiciliar. Há ainda o registro de um óbito, tratava-se de uma pessoa de 85 anos com insuficiência renal e hipertensão, que estava internada no Hospital Geral de Palmas (HGP).Portando dos 665 casos confirmados, 567 estão recuperados, 09 foram a óbito e 89 casos ainda estão ativos, destes, 01 hospitalizado. De maneira que, 85,26% dos pacientes diagnosticados com covid-19 no Município já receberam alta.