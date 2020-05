MIRA Jornal

Divulgação

Detran-TO corrige informação e diz que servidor está internado com 'suspeita de covid-19'



O Detran-TO (Departamento de Trânsito do Tocantins) corrigiu o comunicado de sua assessoria, feito através de comunicado à imprensa, informação que o servidor lotado na Ciretran de Miracema não testou positivo para a Covid-19. caso é tratado apenas como suspeito.

Veja a nova Nota do Detran -TO:

O Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) retifica a nota publicada na manhã desta quarta-feira, 27, onde afirmava que um servidor lotado na Ciretran de Miracema foi testado positivo para Covid-19.



O servidor citado foi internado com os sintomas de coronavirus, porém, ainda sem a confirmação do exame de sangue. Um familiar, com quem o servidor teve contato, foi testado positivo e após o contato apresentou sintomas avançados de Covid-19. Por isso, foi necessária a internação do servidor e não somente isolamento em sua residência.



Devido à gravidade da situação, e seguindo as orientações sanitárias, o Detran-TO informa que a Ciretran de Miracema permanecerá com a as atividades suspensas e o prédio será desinfectado, mesmo antes da divulgação do resultado do exame do servidor sob suspeita, visando assim evitar a disseminação do vírus.



Orientamos a todos aqueles que haviam solicitado atendimento na Ciretran de Miracema a reagendar o seu horário. O usuário pode buscar atendimento na Ciretran mais próxima ou aguardar a abertura do órgão em Miracema. Todos os agendamentos para atendimento no Detran-TO são realizados através do 0800 649 0154.

A informação sobre a confirmação do teste foi divulgada pelo órgão através de nota à imprensa na manhã desta quarta-feira (27) e repercutida por parte da imprensa tocantinense.De posse da nota emitida pelo órgão, ode acordo com seu perfil editorial, antes de publicar ouviu o coodenador da Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Miracema do Tocantns, administrador Dagoberto Machado Pereira, que desmentiu categoricamente a informação, inclusive ressaltando que havia apenas a suspeita, mas que a servidora teria sido submetida a exame e que o resultado seria divulgado nesta quinta-feira, 28.Na nova nota, o Detran disse que o servidor foi internado com os sintomas do novo coronavírus, mas ainda não saiu o resultado do exame de sangue. Um familiar com quem o servidor teve contato testou positivo e apresentou sintomas avançados da covid-19. “Por isso, foi necessária a internação do servidor e não somente isolamento em sua residência”, informou o Detran.