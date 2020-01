Fotos: Arquivo MIRA/Osterno Parrião e Léo Santana Abertura do segundo semestre legislativo

Vereadores agradecem a deputados nomeação no CIRETRAN e apoio à ALIAR.

Parlamento miracemense abre 2º semestre com discussões tensas; presidência aplica art. 90.

08/AGOSTO / 2019 – NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE BRK AMBIENTAL

Câmara de Miracema pede apoio da PF para descobrir quem matou Moisés

Moisés da Sercon foi assassinado dia 30 de agosto de 2018

Câmara aprova maioria das proposituras, mas derruba Parecer de Projeto de Lei

Câmara quer revogar concessão da BRK em Miracema

Vereadores buscam apoio para manifestação de ‘Um ano sem Moisés’

Vereadores autorizam Executivo repassar recursos financeiros para associações

Câmara atende Família Costa e rejeita ‘homenagem’ de Saulo para Moisés

TCE dá improcedência e arquiva ação contra presidente da Câmara de Miracema

Vereadores da Bancada do Prefeito querem afastar presidente da Câmara

Edilson e seus pais, que o acompanharam no calvário de ter que provar inocencia sem ser réi.

Mas, saiu vencedor quando tentaram destitui-lo e também incrimina-lo.

A VERDADE/Câmara descobre desvio de recurso e exonera tesoureiro

Câmara realiza sessão nesta segunda (9) sob clima de ‘inferno astral.

Vereadores de Miracema aprovam requerimentos e voltam a discutir resultado do pleito na sessão desta terça, 10.

Ainda em recesso Legislativo neste mês de janeiro, continuamos a apresentar a retrospectiva 2019 das ações do Parlamento Municipal de Miracema do Tocantins, divididas em quatro partes (dias 6, 13 e 20, 27).Veja como foi o segundo trimestre – julho, agosto e setembro de 2019:JULHO / 2019 -Nas idas e vindas da Capital, em busca de apoio e benefícios para o município, presidente Edilson Tavares cobra também a elucidação do crime que tirou a vida de Moisés da Sercon com requintes de crueldade.Mesmo em recesso legislativo, representando a Câmara Municipal da primeira capital do Estado, o presidente Edilson Tavares/MDB, acompanhado do colega de legenda, vereador Natan Fontes, estiveram esta semana visitando o novo chefe da Coordenação Regional do CIRETRAN, de Miracema do Tocantins, o administrador de empresas Dagoberto Machado, em seu gabinete no DETRAN Miracema.A nomeação de Dagoberto, publicada no último dia 2, teve indicação do deputado estadual Nilton Franco/MDB, a partir da sugestão da ex-primeira-dama Camila Fernandes, com aval do Parlamento Municipal. A posse ocorreu no dia seguinte (3).Já na última semana de junho, Edilson Tavares também esteve na Assembleia Legislativa, acompanhado da coordenadora da ALIAR (Associação Aliança para um Futuro Melhor), Claudia Jorge e do assistente administrativo Diego de Jesus Precata, conhecido artisticamente por Diego Tocanti.Na oportunidade visitaram alguns parlamentares, quando estiveram com o deputado Valdemar Júnior/MDB em seu gabinete, agradecendo o apoio que tem dedicado a ALIAR e a disposição de trabalhar por melhores dias para a primeira capital do Tocantins.Tavares ainda informou ao mirajornal.com que sempre que vai à Palmas procura informações sobre o andamento das investigações para elucidação do assassinato em 30 de agosto de 2018, com conotações politicas, do então prefeito Moisés Costa/MDB, o Moisés da Sercon. "Tem sido uma espera interminável, mas nosso desejo de ver esses criminosos na cadeia é infinito", assegurou o presidente.05/AGOSTO/2019 -A execução dos hinos Nacional e de Miracema, antecedendo oração celebrada pelo vereador evangélico Irmão Didan, promoveu a abertura do segundo semestre legislativo da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, na noite da segunda-feira, 5, quando um confronto vocal entre parlamentares deu o tom de como poderá ser a animosidade entre as bancadas nos próximos meses, já com conotação de pré-campanha para as eleições do próximo ano.Numa sessão marcada pelo endereçamento de oficio - cujo título ‘Quem matou o ex-prefeito Moisés da Sercon ???’, assinado pelos onze vereadores - à superintendente da Policia Federal no Tocantins, Cecília Silva Franco, foram aprovados cinco requerimentos, com destaque para o que denomina a praça a ser construída no setor Universitário de Praça Vereador Domingos Ferreira Borges. De acordo como o autor da matéria, vereador Cirilo Douglas/PRP, "a praça deverá ser construída com recurso de emenda parlamentar da deputada federal, Professora Dorinha Seabra Resende/DEM, já alocada no tesouro municipal".O secretário da Mesa Diretora da Câmara, vereador Natan Fontes/MDB, autor do requerimento “para que seja tomadas devidas providências em face da ausência, injustificada, do secretário municipal de Esportes, Leandro Cunha Oliveira, No ato de sua convocação para que prestasse esclarecimentos acerca de sua Pasta”.Colocado em votação pelo presidente Edilson Tavares/MDB, houve empate com 5 votos a 5. Em voto de minerva o presidente votou favoravelmente ao requerimento 087/2019. O vereador teve ainda aprovado, desta vez por unanimidade, “a substituição das lâmpadas queimadas em toda a cidade”.O presidente Edilson Tavares teve aprovado um requerimento para construção de redutor de velocidade – tipo lombada – na Rua 41, no setor Universitário, enquanto o edil Núbio Gomes/PSD, comemorou a aprovação de dois requerimentos: recuperação da Ladeira Iou; e retorno das farmácias básicas das Unidades de Saúde.A Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, através de seus vereadores, vem a público, esclarecer as mensagens oriundas de Rede Social, que atacam a atuação parlamentar dos Vereadores, que versa acerca da possível inércia diante das questões relativas à fiscalização dos serviços de fornecimento de água em nossa cidade.Esclarecemos que no ano de 2017 a Prefeitura, em conjunto com os Vereadores, aprovou em Reunião a Carta de Anuência para a continuidade dos serviços de fornecimento de água, que a empresa Odebrecht passa a concessão para a empresa BRK.Vale informar, que após trabalho árduo da gestão e de todos os vereadores, ficou acordado mediante Termo de Compromisso, que a empresa BRK Ambiental realizaria as obras de esgotamento sanitário e asfaltamento dos setores Santa Filomena em 2018 e Setor Universitário em 2019, bem como a conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto no prazo acordado. E, como é sabido por todos, somente as obras de esgotamento sanitário e asfalto do setor Santa Filomena foram concluídas.Mas uma prova da atuação parlamentar sobre o assunto, é que em 21/03/2018 o Vereador Edilson Tavares adentrou com Projeto de Lei n° 003/2018 que proibia a cobrança de taxa de religação de água e energia para a religação dos serviços, Projeto que foi transformado na Lei nº 541/2018 de 06/06/2018 após sanção do ex-prefeito Moisés Costa.Também salientamos as diversas Convocações para comparecimento às sessões Plenárias para a prestação de esclarecimentos acerca de diversos assuntos sobre os serviços da Empresa, através dos Ofícios n° 060/2019 de 25/03/2019, Ofício nº 068/2019 de 02/04/2019, Ofícios nº 084/2019 de 29/04/2019, informamos que nenhum Ofício foi respondido pela empresa e que a mesma não prestou nenhum esclarecimento. Na data de hoje (08/08) foi protocolado o Ofício nº 148/2019 reiterando a convocação para participar da sessão do dia 12/08 para prestar esclarecimentos.Por fim, esta casa legislativa aprovou em Plenário a Resolução n° 007/2019 que Cria a Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar as obrigações, tarifas, danos e demais serviços prestados pela concessionária Brk em nossa cidade, e que a Comissão já se reuniu em sessão e que o Processo está em andamento.Diante destes fatos, fica comprovado a atuação constante e incansável dos Vereadores diante desse assunto que tanto preocupa nossa população.08/AGOSTO/2019 -Oficio foi lido na sessão do último dia 5, pela secretaria da Mesa Diretora e assinado pelos onze vereadores da Casa de Leis da primeira capital do Tocantins.Endereçado para a superintendente da Policia Federal no Tocantins, Cecília Silva Franco, com o título ‘Quem matou o ex-prefeito Moisés da Sercon ???’, o documento faz um relato sobre o jovem prefeito assassinado aos 44 anos, que cumpria na oportunidade seu 18º mês de gestão para qual foi eleito com mais de 84% dos votos, tornando-se o prefeito mais votado na história de 71 anos de Miracema do Tocantins e o segundo mais votado, proporcionalmente, do Brasil.De acordo com o presidente da Câmara, Edilson Tavares/MDB, o oficio vem de encontro com anseios da família do então prefeito Moisés Costa, assassinado em 30 de agosto do ano passado, em ver o crime elucidado o mais rápido possível.Conforme o mirajornal.com noticiou, com repercussão nacional, num tradicional encontro da Família Costa, realizado na segunda quinzena de junho, em Água Nova, no Vale do Araguaia, em MT, foi decidida a contratação de investigação particular, ressaltada na oportunidade que seria feita com profissionais de fora do Tocantins, justificada pela demora da elucidação do crime que completa um ano no próximo dia 30, e por suposto corporativismo, conforme revelou Fidel Costa, irmão mais velho da vitima.A Família Costa está preparando ema manifestação pacífica para o próximo dia 30, caso o crime não seja elucidado. Na programação consta uma paralisação do trafego de veículos na BR 153, na parte da manhã, entre os municípios de Miranorte e Rio dos Bois, próximo ao local onde o corpo de Moisés foi encontrado, dentro de sua caminhonete, com perfuração da bala na cabeça.12/AGOSTO/2019 -Em sessão ordinária realizada na noite da segunda-feira, 12, o Parlamento miracemense aprovou diversas proposituras de interesse público, discutiu a realização dos campeonatos urbano e rural, derrubou parecer da oposição e sentiu-se frustrado, mais uma vez, pelo não comparecimento da BRK Ambiental, convocada para dar explicações sobre supostos abusos que vem cometendo no município, conforme denúncia feita pelos vereadores.Conforme já informou o mirajormal.com a empresa enviou um oficio justificando a ausência e remarcando o atendimento para o próximo dia 22. “Além de só justificar a ausência no próprio dia da sessão, na data agendada por eles não acontece sessão ordinária”, disse o presidente da Casa, Edilson Tavares/MDB.TRIBUNA DE HONRAInscrito para participar do quadro Tribuna Livre, o ex-secretário de Administração e Governo, na Administração Boanerges Moreira de Paula (1992/1996), Carlos Augusto Moreira Cerqueira, conhecido por Carlito (do Boanerges) Moreira, foi convidado pela Mesa Diretora para assentar na Tribuna de Honra, juntamente com o Procurador do Município, advogado Ryan Diógens Brasil, advogada Iara Carolina e os munícipes Marcelo e Manoel Queiroz.Carlito Moreira criticou veementemente a BRK pelo descontrole contábil exercido nas cobranças de contas, valores exacerbados nos valores cobrados, entre outras, chamada pelos edis, ilegalidades. Carlito informou que tem cinco contas, entre Miracema e Palmas, em seu nome e com débito em conta bancária, mas que todas apresentam descontrole e, em alguns casos, aviso de corte mesmo estando devidamente pagas.INDIGNAÇÃOO presidente da Casa, Edilson Tavares, indignado com "a irresponsabilidade da BRK Ambiental para com Miracema", disse que vai determinar que o Procurador da Câmara, advogado Josiran Bezerra, busque junto com o Procurador do Município, advogado Ryan Brasil, uma forma de revogar a concessão outorgada pelo Executivo Municipal á BRK Ambiental, ressaltando que "a medida somente pode ser efetivada caso haja interesse da gestão municipal".REQUERIMENTOSCirilo Douglas/PRP – “Denomina de UBS Odicilia Lino Pereira Unidade Básica de Saúde que será construída com emenda da deputada federal Professora Dorinha Resende Seabra/DEM”. A propositura foi enviada pela Mesa Diretora para as Comissões pertinentes.Núbio Gomes/PSD – “Fica denominado de Antônio Gomes Araújo (Toim, falecido em maio de 2012), a Academia ao Ar Livre da Praça Diogo Jardim”. Aprovado por unanimidade.Adilson do Correntinho/PV – Requer do Executivo Municipal uma ajuda de cisto para Juberlan Ferreira dos Santos, para pagar medicamentos e aluguel (Juberlan encontra-se internado em Santa Catarina em tratamento médico). A propositura foi aprovada por unanimidade.Edilson Tavares/MDB – O presidente da Câmara teve aprovado por unanimidade sete requerimentos de sua autoria:“Recontratação dos servidores do Concurso de 2007 em seus respectivos cargos no quadro geral de funcionários do município”;“Conclusão do Plano Diretor do Município”;“Constrição de Quadra Poliesportiva mo PA Brejinho”;“Revisão do Estatuto dos Servidores Públicos do Município”;“Aquisição de área para construção do Clube do Servidor Público Municipal”;“Criação do programa ‘Rua de Lazer’ no Município; e“Criação de Centro de Inclusão Tecnológico e Social no setor Universitário”.Bancada de Oposição (MDB-PSD-PSL) – Requereu ao Executivo Municipal que viabilize junto á Secretaria de Esporte, para que o próximo Campeonato Municipal de Futebol Amador – 2019, tenha como homenageado o falecido prefeito Moisés da Sercon. A propositura foi aprovada por unanimidade.PARECERPor 5 votos a 3 a Bancada de Oposição derrubou o Parecer do Projeto de Lei 008/2019 que tem como Relator o vereador Dr. Ricardo Rocha e como Membro o edil Natan Fontes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é presidida pelo vereador Núbio Gomes.Votam a favor do Parecer os parlamentares, Núbio Gomes/PSD, Natan Fontes/MDB e Nasci da Ótica/PSD. O Relator do Parecer, Dr. Ricardo/PSD e vereadora Maria Bala/PSL não compareceram á sessão, embora com ausências justificadas, prejudicaram a aprovação da propositura. Já o presidente Edilson Tavares/MDB somente votaria em caso de empate.Votaram contra os edis, Pedro da Farmácia/PRB, Branquinho do Araras/PT, Cirilo Douglas/PRP, Adilson do Correntinho/PV e Irmão Didan/PSB.13/AGOSTO/2019 –Mais uma vez a empresa BRK Ambiental, que detém a concessão para capitação e distribuição de água em Miracema do Tocantins, posterga o Parlamento da primeira capital do Estado, ao descumprir a segunda convocação aprovada em plenário, conforme relata o presidente da Câmara Municipal, vereador Edilson Tavares/MDB.Desta vez, conforme apurou o mirajornal.com, através de oficio datado de 12 de agosto do ano corrente, assinado pelo diretor/presidente Traceu Antônio Pinto, a BRK Ambiental solicitou a redesignação da sessão ordinária daquele dia, justificada por compromissos anteriormente assumidos pelos representantes da empresa, sugerindo-a para o dia 22 da próxima semana.TRIBUNA LIVREApós a leitura do oficio, os vereadores criticaram a ‘postura’ e ‘descaso’ da empresa canadense que substituiu a Odebrecht, e durante o espaço Tribuna Livre, o ex-secretário de Administração e Governo do município, na Administração Boanerges Moreira de Paula, Carlos Augusto Cerqueira, popularmente conhecido por Carlito do Boanerges, criticou veementemente a BRK pelo descontrole contábil exercido nas cobranças de contas, valores exacerbados nos valores cobrados, entre outras, chamada pelos edis, ilegalidades. Carlito informou que tem cinco contas, entre Miracema e Palmas, em seu nome e com débito em conta bancária, mas que todas apresentam descontrole e, em alguns casos, aviso de corte mesmo estando devidamente pagas.CPI DA BRKA Câmara de Miracema aprovou dia, 27 de junho, a abertura de uma CPU (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar irregularidades no cumprimento do contrato de concessão de abastecimento de água e saneamento entre a BRK Ambiental e o município.O presidente da Casa de Leis, Edilson Tavares disse que “O foco principal da investigação é o descumprimento do Termo de Compromisso e da Carta de Anuência, firmados entre as partes e a BRK não tem cumprido os acordos feitos”.NOVO REQUERIMENTONa sessão ordinária desta segunda-feira, 12, a Câmara aprovou por unanimidade o uma propositura de autoria dos edis, Edilson Tavares/MDB, Natan Fontes/MDB e Núbio Gomes/PSD, que requer ao Executivo Municipal, buscar junto a BRK Ambiental, explicações sobre a mudança da data de vencimento sem respeitar o devido prazo de carência. Na oportunidade o líder do prefeito na Casa, Pedro da Farmácia/PRB, mencionou fatos denunciados por munícipes e que teria reclamado junto à empresa.MEDIDA DRÁSTICAO presidente da Casa, Edilson Tavares, indignado com "a irresponsabilidade da BRK Ambiental para com Miracema", disse que vai determinar que o Procurador da Câmara, advogado Josiran Bezerra, busque junto com o Procurador do Municipio, advogado Ryan Brasil, uma forma de revogar a concessão outorgada pelo Executivo Municipal á BRK Ambiental, ressaltando que "a medida somente pode ser efetivada caso haja interesse da gestão municipal".13/AGOSTO/2019 -Presidente da Câmara Edilson Tavares, juntamente com familiares e demais amigos do Moisés Costa/MDB, contabilizam prefeitos e presidentes de Câmaras que anunciaram participar da manifestação que pede elucidação do crime que tirou a vida do então prefeito de Miracema do Tocantins, em 30 de agosto do ano passado.Na última semana, juntamente com o irmão caçula de Moisés, atual presidente do MDB/Miracema, José Luiz Costa e do empresário miracemense Aprijo da Farmácia Flamboyant, o presidente da Câmara de Miracema do Tocantins Edilson Tavares/MDB foi recebido pela prefeita do município de Guaraí, Professora Lires Ferneda/PSDB e pelo secretário municipal de Infraestrutura Antonio Carlos Cruz Moura, quando foi assegurada a presença da prefeita e comitiva no local estabelecido na Rodovia BR 153, entre Rio dos Bois e Miranorte, próximo ao local onde o corpo de Moisés foi encontrado morto dentro de sua caminhonete, com um tiro na cabeça.Tavares já obteve garantias das presenças dos prefeitos, Carlinhos, de Miranorte; Dr. Tércio, de Lajeado; Silvino, de Tocantinia, Moacir Oliveira, de Rio dos Bois, Jairo Mariano, de Pedro Afonso (atual presidente da ATM-Associação Tocantinense dos Municípios) e dos deputados estaduais, Nilton Franco, Valdemar Júnior e Ivory de Lira (licenciado).Nesta quinta-feira (15) Tavares estaria com agenda em Palmas para conversa com deputados e vereadores da Capital. “Mesmo sendo hoje uma data de grande importância para estar com a família, porque minha esposa Isabel está aniversariando, vou cumprir essa agenda e volto à noite pra comemorar. Ela entende e me apóia”, disse.19/AGOSTO/2019 -Duas sessões consecutivas foram realizadas na noite desta segunda-feira, 19, na Câmara de Vereadores de Miracema do Tocantins, quando os parlamentares aprovam três projetos de lei por unanimidade e rejeitaram um. Ainda um requerimento foi aprovado também por unanimidade.TRIBUNA DE HONRAO presidente da Câmara, Edilson Tavares/MDB, após ordenar leitura do texto bíblico, convidou para compor a Tribuna de Honra, o Procurador do Município advogado Rui Diógenes Brasil, o secretário municipal de Administração e Finanças, Valteir Pereira, os músicos Dino Rey e Waldeir Mendes e o presidente da Associação de Ciclismo de Miracema, Thaller Rogério.PROPOSITURASPL 011 – Dispõe sobre a denominação de Praça Vereador Domingos Ferreira Borges, no setor Universitário. Aprovado por unanimidade; PL 012 – Autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a Associação de Ciclismo de Miracema do Tocantins e repassar recursos financeiros, através de termo de fomento, para a Copa Tocantins de Ciclismo (Competição de Bicicletas Speed e MTB na entrada da cidade). Aprovado por unanimidade; PL 013 – Autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a Federação de Automobilismo do Estado do Tocantins (FAT) e repassar recursos financeiros, através de termo de fomento, para realização do GP Miracema de Velocidade na Terra 2019 – 3ª Etapa do Campeonato Tocantinense de Velocidade na Terra. Aprovado por unanimidade.Requerimento 105/2019, de autoria dos vereadores Núbio Gomes/PSD, Edilson Tavares/MDB, Natan Fontes/MDB, Nasci da Ótica/PSD, Dr. Ricardo/PSD e Maria Bala/PSL, solicitando ao Executivo ajuda de custo de R$ 5 mil para o cantor miracemense Waldeir Mendes Rosa, ajudar a pagar cirurgia (cisto na garganta). Aprovado por unanimidade.Rejeitado - O Projeto de Lei 010/2019 de autoria do Executivo Municipal que dá o nome de Moisés Costa da Silva a uma quadra poliesportiva a ser reinaugurada na Praça Diogo Jardim, foi rejeitado por seis dos onze vereadores.20/AGOSTO/2019 -Familiares do ex-prefeito assassinado dizem que não foi consultada e entende o ato como provocaçãoO Projeto de Lei (PL) do Executivo protocolado no último dia 13 na Câmara Municipal da primeira capital do Estado, que dá o nome de Moisés Costa da Silva a uma quadra poliesportiva a ser reinaugurada na Praça Diogo Jardim, foi rejeitado por seis dos onze vereadores de Miracema do Tocantins na noite desta segunda-feira, 19.O PL encaminhado a Câmara Municipal, tem como justificativa do prefeito Saulo Milhomem/PRTB, “Esta é, pois, uma forma simples de prestarmos uma homenagem a quem só praticou o bem em sua vida, dando o seu honroso nome a Quadra Poliesportiva que será inaugurada na Praça Diogo Jardim, cidade de Miracema do Tocantins que ele tanto serviu”.Colocado em pauta pelo presidente da Câmara, vereador Edilson Tavares/MDB, o PL antecedeu a leitura de um oficio assinado por José Luiz Costa da Silva, irmão caçula do falecido prefeito ora homenageado, manifestando repúdio e recusando a indicação do nome de Moisés á quadra reformada.20/AGOSTO/2019 -Vitima de denúncia vazia feita por áudio e anônima, o presidente da Câmara Municipal da primeira capital do Tocantins, vereador Edílson Tavares/MDB obteve grande vitória contra seus interpeladores, quando o gabinete da 6ª Relatoria do TCE (Tribunal de Contas do Estado) publicou a improcedência e arquivamento da denúncia de supostas irregularidades de nepotismo cruzado, diárias indevidas, aprovação de aumento da alíquota de IPTU e ITBI."O Corpo Especial de Auditores (...) e o Ministério Público de Contas (...), emitiram manifestação no sentido da improcedência da presente denúncia, pela ausência de elemento probatório mínimo a sustentar o prosseguimento do feito".REGIMENTO“Compete ao Conselheiro Relator decidir pelo conhecimento ou não de denúncia no âmbito deste Tribunal de Contas. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, GABINETE DA 6ª RELATORIA em Palmas, Capital do Estado, aos dias 12 do mês de agosto de 2019. Documento assinado eletronicamente por: ALBERTO SEVILHA, CONSELHEIRO (A), em 13/08/2019 às 10:01:26, conforme art. 18, da Instrução Normativa”Por intermédio do Despacho nº 860/2017, publicado no Boletim Oficial n° 1921, de 06/09/2017, foi determinado a citação do responsável (Edilson Lima Tavares) para apresentar suas alegações de defesa, bem como a seguinte documentação:a) Relatório de todas diárias da Câmara Municipal de Miracema;b) Ata das sessões que aprovou a alíquota de IPTU e ITBI, bem como parecer jurídico, e pareceres das Comissões Parlamentares;c) Informação sobre contratação do senhor Marcelo da Costa Gomes, cunhado do prefeito Moisés Costa da Silva.DENÚNCIAConforme o mirajornal.com apurou, pelo que consta nos autos, a denúncia se baseou na informação de que o presidente da Câmara Municipal, Edilson Tavares, teria conseguido a nomeação de seu sobrinho, Alessandro Tavares, e de seu filho, Helves Fernandes Tavares, na prefeitura municipal, em contrapartida, teria nomeado na Câmara Municipal, senhor Marcelo da Costa Gomes, cunhado do então prefeito, Moisés Costa, no pagamento de diárias, acusadas de indevidas, e ainda em suposta aprovação de aumento da alíquota de IPTU e ITBI.O MIRA também constatou na publicação oficial do órgão que, para apurar a denúncia, o TCE deu inicio ao despacho nº. 860/2017 da 6ª Relatoria, que por sua vez solicitou documentos e justificativas acerca de fatos denunciados e supostamente irregulares ocorridos na Câmara Municipal de Miracema do Tocantins.DEFESANepotismo - Em sua defesa, feita pelo departamento jurídico da Câmara, Edilson Tavares justificou:“(...) que a contratação das pessoas de Alessandro Lima Tavares e Helves Fernandes Tavares, se deu em razão de suas experiências no serviço público municipal, conforme explicitado abaixo: Alessandro Lima Tavares, por exemplo, foi servidor público municipal efetivo entre 08/07/2002 a 01/08/2010, portanto, por 08 (oito) anos, ocupando o cargo de Fiscal de Serviços, tendo desempenhado suas atribuições na fiscalização dos serviços públicos municipais, dentre eles a execução do serviço de limpeza pública; (...) Assim também se deu na contratação de Helves Fernandes Tavares, o qual também possui larga experiência no serviço público municipal, já que em 01/04/2012 foi admitido como Assistente Administrativo, em caráter temporário, tendo seu contrato sido extinto em 31/12/2012, sendo novamente admitido em 01/02/2013 para o exercício do cargo de Assessor Administrativo. (...) Ressaltamos novamente que em nenhum momento ocorreu ajuste entre os chefes dos poderes ou dolo a fim de promover troca de favores com as nomeações”.Diárias - Na defesa, quanto ao relato de existência de sobrepreço em diárias para Brasília/DF, ausência de padronização no valor de diárias para Palmas, e suposto pagamento de diárias a vereadores para ficarem em Miracema, o responsável justificou que: “No que se refere a indícios de sobrepreço de diárias para a Cidade de Brasília/DF, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), informamos que as referidas diárias foram concedidas a 10 vereadores para participarem da ‘XV Marcha dos Vereadores em Brasília’, que aconteceu nos dias 25 a 28 de Abril do corrente ano, sendo que, foi destinado a cada um deles o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por dia, valendo ressaltar que os mesmos empreenderam viagem a capital federal no dia 24/04/2017 e retornaram dia 29/04/2017, perfazendo assim, seis diárias com valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos dez vereadores, conforme comprovado com a cópia dos processos protocolado no dia 14/09/2017.Quanto à alegação de que não há padronização no valor das diárias, é imperioso esclarecer que a Resolução 018/2005 vigorou até o mês de Março do presente ano, sendo que, a mesma estabelecia um valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para deslocamento dos Edis para a Capital Palmas, portanto a meia diária seria no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). (...) ocorre que no mês de abril/2017 entrou em vigor a resolução 005/2017 de 28/03/2017 que estabeleceu novos valores para as diárias dos atuais vereadores e demais servidores desta casa. (Art. 107.Ao Vereador residente em distrito longínquo do município, que tenha especial dificuldade de acesso à sede da edilidade para o comparecimento às sessões, nesta sendo obrigado a pernoitar, será concedida ajuda de custo, que será fixada em Resolução).Desta forma, foi promulgada a Resolução 006/2017 de 28/03/2017 que concede ajuda de custo no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) por dia de sessão a vereador residente em distrito longínquo. Informamos que o vereador Irmão Didan/PSB (Edivan Diniz da Silva), reside no Projeto de Assentamento Irmã Adelaide, a aproximadamente 80 km da sede deste Legislativo Municipal e faz jus à ajuda de custo.Vale salientar que no Portal da Transparência não existe campo para informação de ‘ajuda de custo’ e os valores oriundos desta são lançados como ‘diária’, talvez por isso o fato tenha chamado a atenção”.IPTU e ITBI - Em sua defesa, quanto ao relato de aprovação de aumento de alíquota de IPTU e ITBI, o responsável alega que: “Quanto à solicitação de cópia das Atas das sessões que se refere à aumento de alíquotas de IPTU e ITBI, (Projeto de Lei n° 029/2017), não há que se falar nas mesmas, haja vista, que não entraram na pauta de votação desta casa de leis, e desta forma não podem estar tramitando nas comissões. Para comprovação, anexamos cópia da Certidão de Tramitação de matéria emitida pelo secretário-geral da Mesa Diretora”.DECISÃO(...), conforme se extrai no Relatório Técnico nº 18/2017, restou-se justificado todos os pontos denunciados, não havendo lesividade ao erário.Dessa forma, entendemos que não resta outra alternativa, senão deixar de conhecer a presente denuncia, por carência de provas. Ante o exposto, decidimos:I – NÃO CONHECER DA PRESENTE DENÚNCIA, nos termos do §2º do artigo 147, do Regimento Interno TCE/TO, c/c parágrafo único do artigo 1º-A da IN nº 009/2003; Determinar o envio de cópia da decisão ao Denunciante; Determinar à Secretaria do Pleno que proceda a publicação desta decisão no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a fim de que surta os efeitos legais, bem como promova a citação das partes por meio processual adequado; Determinar a remessa dos autos à Coordenadoria de Protocolo Geral, para as providências de sua alçada.§2º. Se o relator entender que a denúncia não atende aos pressupostos legais, decidirá a respeito26/AGOSTO/2019 -Oficio assinado pelos cinco vereadores da situação gerou ferrenha discussão entre as bancadasCom dependências do Palácio Prefeito Moisés Costa praticamente lotadas, a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins realizou sessão ordinária na noite desta segunda-feira, 26, quando foram deliberadas proposituras do Executivo e Legislativo municipais e uma ferrenha discussão sobre um pedido de afastamento do presidente, vereador Edilson Tavares/MDB feita pelos cinco vereadores da bancada do prefeito Saulo Milhomem/PRTB na Casa de Leis da primeira capital do Estado.O pedido de afastamento abraçado pelos cinco vereadores que defendem a ‘Gestão Saulo Milhomem’, com a justificativa de que o presidente precisaria se defender fora da Mesa Diretora, no episódio de desvio financeiro que envolveu o tesoureiro da Câmara, teria sido protocolado fora do prazo regimentar, mas foi o pivô das discussões em Plenário Sebastião Borba dos Santos.Durante o ‘Grande Expediente’, o vereador Cirilo Douglas/PRP criticou ações da presidência e decidiu a partir de então, ser também um opositor ao presidente Edilson Tavares e defendeu seu afastamento, invocando o Art. 30 do Regimento Interno da Casa. A partir daí teve inicio uma ferrenha discussão entre edis das duas bancadas.Em suas falas, os vereadores de oposição defenderam a permanência do presidente porque “Quem não deve não teme”, disse o médico/vereador Dr. Ricardo/PSD, acrescentando que o presidente fez o boletim de ocorrência, juntando as provas necessárias e preparou documentação para o MPE e TCE. “Fez o que tinha que fazer”, concluiu. Sobre o comportamento da bancada de oposição, Dr. Ricardo lembrou que nenhum projeto do Executivo foi rejeitado na Câmara, exceto aquele que queria denominar uma quadra de esporte e a família entendeu que se tratava de abuso e teria pedido à Câmara que rejeitasse.A experiente vereadora em seu sexto mandato, disse que acredita no colega Edilson Tavares, citando que ele fez a denuncia, exonerou e agora é só esperar a investigação. Na oportunidade, Maria Bala informou que teria levando o cantor Waldeir Mendes para um médico especialista, conforme prometera na sessão anterior e que foi constatado que ele não vai precisar fazer cirurgia na garganta, apenas um tratamento com fonodiólogo.Também os vereadores Nasci da Ótica/PSD e Núbio Gomes/PSD se posicionaram contra o afastamento da presidência. Nasci ainda lembrou que o Art.30 do RI possibilitaria, se for o caso, destituir a Mesa Diretora e não somente o presidente. Núbio também agradeceu o Executivo pela conclusão da obra da Praça Diogo Jardim, ressaltando que foi uma luta dele e que assim que assumiu a cadeira na Câmara, “Fiz o requerimento e fiquei cobrando em todas as sessões”, disse.O secretário da Mesa, Natan Fontes/MDB, defendeu contundentemente o colega Edilson e condenou a atitude do tesoureiro que recebeu o respeito e admiração dos vereadores e fez manchar o nome da instituição. Fontes fazia referencia a preocupação dos vereadores da situação que, desconheciam a gravidade dos atos cometidos pelo tesoureiro e aproveitavam a oportunidade para prejudicar o presidente que muito tem feito pela Câmara e principalmente por cada vereador. “São 5 contra 6. Vocês não vão afastar o presidente”, disse.Participaram da Tribuna de Honra: Rodrigo Macerda, duretor de operação da BRK no TO e PA;sua assistente Viviane; Domingos Serafim, o Domingão da CELG;e o para-atleta Alefsander Martins Cardoso e seu guia, o adolescente Victor Cabral MagalhãesSituação – Após o posicionamento de Cirilo Douglas, como opositor do presidente, os demais vereadores da bancada situacionista defenderam a saída de Edilson Tavares da presidência, alegando imparcialidade nas investigações. Adilson do Correntinho/PV, atual vice-presidente, Irmão Didan/PSB e Branquinho do Araras/PT, destacaram necessidade do afastamento do presidente, exposta por Cirilo Douglas, enquanto Pedro da farmácia disse que é à favor do afastamento, mas se a maioria decidir defende a destituição da mesa Diretora.Cirilo foi acompanhado pelos colegas Branquinho do Araras/PT, Adilson do Correntinho/PV e Irmão Didan/PSB. Já o vereador Pedro da Farmácia, líder do prefeito na Câmara, após questionamento dos vereadores de oposição à atual gestão, que além de recusarem a apresentação do pedidoAntes de encerrar a sessão, o presidente Edilson Tavares apresentou um relato sobre a confiança que depositava em Marcelo Gomes, o excelente trabalho que ele apresentou de janeiro de 2017 e suas ações, a partir de abril, quando denegriu a imagem da Câmara Municipal, praticando os desvios financeiros já denunciados a policia.Presidente -Tavares lamentou o ocorrido e disse que está pronto para a análise dos documentos e que tem a consciência tranqüila que fez o seu papel, quando descobriu as irregularidades com apoio do controle interno, contadoria e departamento jurídico da Casa, decidiu exonerar e denunciar o tesoureiro. Por fim disse que não vai se afastar da presidência porque sempre geriu a Câmara com transparência e acessos disponíveis para todos os vereadores e os órgãos de fiscalização, como MPE e TCE.PROPOSITURASExecutivo Municipal – Projeto de Lei nº 014/19 que “Denomina da Unidade Básica de Saúde que será construída no setor Universitário, de USB Odicilia Lino Pereira.Legislativo Municipal – Projeto de Resolução, de autoria do vereador Branquinho do Araras/PT, que “Concede o Titulo de Cidadão Miracemense ao Sr. Domingos Serafim dos Reis”.Branquinho do Araras, inda teve aprovados dois requerimentos: Que o Executivo “viabilize em regime de urgência uma nova área para construir um novo Cemitério local”; e que faça “um planejamento de um projeto de calçamento da Vila Brejinho com blocos”.Pedro da Farmácia – Requer ao Executivo Municipal “que viabilize junto com a secretaria estadual competente, que faça a revitalização de Aeroporto de Miracema e homologação da pista”.Natan Fontes – Autor da Moção de Aplausos, nº 11/19, para o para-atleta Alefsander Martins Cardoso e seu guia, o adolescente Victor Cabral Magalhães, em reconhecimento as suas conquistas com para-atleta.26/AGOSTO/2019 - BRK Ambiental dá explicações à Câmara de MiracemaDepois de alguns desencontros de datas, finalmente a empresa BRK Ambiental mandou representantes para responderem questionamentos feitos pelos parlamentares municipais de Miracema do Tocantins.O evento aconteceu na noite desta segunda-feira, 26, no Plenário Sebastião Borba, logo após a realização da sessão ordinária da Câmara Municipal.Utilizando o data show da Casa de Leis o diretor de Operações da BRK no TO e PA, engenheiro Rodrigo Lacerda, que esteve acompanhado pela equipe formada por Roberto, Frederico, Viviane e Jane, fez uma explanação sobre a atuação da BRK no Tocantins e em seguida discorreu sobre os projetos feitos e a fazer em Miracema do Tocantins.Na oportunidade o diretor ouviu fortes criticas e queixas de vereadores, empresários e populares, sobre supostos descasos da empresa, principalmente com a prestação de serviços e atendimento ao público. Enquanto ouvia o público presente, Rodrigo e membros de sua equipe anotavam, garatindo o compromisso de solucionar todos os problemas.Em suas explanações Rodrigo informou que o Termo de Compromisso efetuado entre a Prefeitura e a BRK Ambiental teria expirado ainda em março do ano passado e que para qualquer ação da empresa seria necessária a renovação, inclusive com aditivos para atualização de valores. Segundo informou, foi estimado um custo de R$ 40 milhões para a obra que inclui ligações das redes der agia e esgoto e construção da estação para tratamento do esgoto.Os vereadores discordaram, inclusive sobre o Termo de Compromisso ter inspirado, observando que até o momento a obra somente aconteceu no setor Santa Filomena e no setor Universitário apenas iniciaram a rede de esgoto.Por fim o diretor disse que esteve reunido recentemente com o prefeito e vereadores da base e que estariam reunidos mais uma vez nos próximos dias para discutir e definir a continuação da obra.26/AGOSTO/2019 -Câmara realiza auditoria interna trimestral desde janeiro de 2017; No último trimestre de 2019, após constatar desvios, presidente denuncia tesoureiro.Até o primeiro trimestre de 2019, todas as auditorias internas nas contas da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, promovidas pela Mesa Diretora, tinham resultados impecáveis, até que foi descoberto na conferência do trimestre abril, maio e junho, situações que comprometiam a contabilidade. Durante auditoria feita em julho, após requisitar e aguardar da tesouraria da Casa os extratos bancários, sem ser atendida, a presidência decidiu solicitar diretamente da agência bancária, quando foram descobertos diversos desvios financeiros.Segundo relatou ao mirajornal.com o presidente da Câmara Municipal, Edilson Tavares/MDB, “Me reuni com o contador, Controle Interno e o Jurídico da Câmara, quando realizamos um apanhado prévio pra conhecer a gravidade da situação”, em seguida o presidente exonerou o tesoureiro Marcelo da Costa Gomes e na última terça-feira (21), esteve na Delegacia de Policia da cidade, onde fez um BO (Boletim de Ocorrência), quando apresentou os comprovantes dos desvios financeiros.Segundo consta nos documentos apresentados, Marcelo Gomes teria deixado de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2019, totalizando o montante de R$ 155.808,12.Outras despesas realizadas por Marcelo Guedes não teriam comprovações e teriam sido feitas por meio de transferências bancárias e cheques emitidos em nome da Câmara Municipal para um comerciante da cidade e seu suposto funcionário, já identificados, ambos sem qualquer vinculo contratual com a Câmara Municipal. Os cheques são assinados pelo ex-tesoureiro e uma suposta assinatura do presidente Edilson Tavares. De quatorze cheques, supostamente emitidos pela Câmara, trocados com o comerciante, nove foram devolvidos pelo banco, por divergência de assinatura e por falta de fundos, enquanto cinco foram compensados.As transferências bancárias teriam sido efetuadas pelo tesoureiro da conta da Câmara para sua própria conta, em outro banco.Na delegacia, Tavares teria colocado à disposição da justiça sua conta bancária, imposto de renda, bens móveis e imóveis para averiguação, inclusive exame grafológico para sua assinatura.De acordo com Edilson Tavares, ele havia conversado com Marcelo Gomes, assim que ficou sabendo dos desvios e este lhe teria dito que "vou devolver, pode ficar tranquilo".Embora afirmando que 'vai devolver' os valores ao caixa da Câmara, Marcelo ainda não falou sobre o que motivou a impropriedade.09/SETEMBRO/2019 -Após um ano e oito meses de uma perfeita harmonia, o parlamento municipal de Miracema do Tocantins vem convivendo com um ‘inferno astral’, a partir da posse do então vice-prefeito Saulo Milhomem/PRTB que substituiu o prefeito eleito com mais de 84% dos votos, Moisés Costa/MDB, assassinado dia 30 de agosto do ano passado.A partir daí, a Câmara da primeira capital do Estado ficou dividida em duas bancadas: Situação, que apóia as medidas aplicadas pelo atual prefeito na administração municipal, formada pelos vereadores Pedro da Farmácia/PRB (Líder do prefeito na Casa), Cirilo Douglas/PRP, Branquinho do Araras/PT, Irmão Didan/PSB e Adilson do Correntinho/PV (Vice-presidente da Mesa); e Oposição, que não concordam com as ações do prefeito, que segundo eles, vão em desencontro aos ideais de Moisés Costa, prometidos em campanha, composta pelos edis Edilson Tavares/MDB (Presidente da Mesa), Natan Fontes/MDB (Secretário da Mesa), Maria Bala/PSL, Nasci da Ótica/PSD, Núbio Gomes/PSD e Dr. Ricardo Rocha/PSD.Na última semana os cinco vereadores situacionistas, inclusive o atual vice-presidente, assinaram e protocolaram oficio pedindo o afastamento do presidente Edilson Tavares, acusando-o de negligência num suposto desvio estimado em R$ 320 mil que teria sido feito pelo então tesoureiro Marcelo Costa Gomes, cunhado de Moisés e filho do secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras do município e da diretora da Casa do Idoso – Centro de Convivência - de Miracema. Segundo assessores da Prefeitura, ambos encontram-se licenciados das funções.De acordo com o presidente, todos os vereadores aprovaram a contratação do tesoureiro ainda em janeiro de 2017, quando teve inicio a legislatura, inclusive, conforme consta nos anais da Casa, com elogios e parabéns, de forma unânime na desenvoltura das finanças da Câmara Municipal, nos anos de 2017, 2018 e até maio de 2019, "Inclusive para este segundo biênio (2019/2020) quando me reelegeram presidente, mais uma vez por unanimidade, também aprovaram a continuação do tesoureiro no cargo, devido estarem satisfeitos com o exercício de sua função", destacou Tavares..Edilson disse ainda que sistematicamente realiza controle e auditoria interna nas contas da Casa e, assim como eles, foi pego de surpresa quando descobriu os desvios na última verificação feita com apoio do contador da Casa. “Assim que detectamos os fatos fiz questão de exonerar o tesoureiro e denunciá-lo a policia”, ressaltou.Conforme apurado pelo mirajornal.com, caso a bancada que apóia o prefeito Saulo Milhomem tivesse maioria simples para aprovar a medida, seria formada uma Comissão para apurar os fatos e em seguida colocar em plenário para a deliberação final, necessitando então de maioria absoluta, com 2/3º dos onze vereadores da Casa.Acresce ainda, conforme apuração do mirajornal.com com juristas especializados, todos os cinco vereadores situacionistas assinaram o documento já protocolado, portanto, para as votações recorrentes, o presidente Edilson Tavares e o vice-presidente Adilson do Correntinho, ficam impedidos de votar, já que um estaria como acusado e outro como beneficiado direto.09/SETEMBRO/2019 -Parte da Bancada do Prefeito deixa a sessão, mas reflui em seguida.Mais uma sessão ordinária foi realizada na noite desta terça-feira, 10, pela Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, quando foram aprovados onze requerimentos e discutido, mais uma vez, o resultado da votação que pedia o afastamento do presidente da Casa de Leis da primeira capital.Também, mais uma vez, o Procurador da Câmara de Vereadores, advogado Josiran Bezerra, foi convidado para explicar a forma e resultado do pleito.Como os requerimentos abaixo, aprovadas por unanimidade, foram pautadas e lidas na sessão anterior, e ainda não havendo matérias na ‘ordem do dia’, o presidente Edilson Tavares/MDB abriu o espaço ‘grande expediente’ para pronunciamentos dos parlamentares municipais.REQUERIMENTOSAdilson do Correntinho/PV – Requer que o Executivo viabilize, com urgência, a construção de uma Rotatória na Av. Tocantins, em frente à AABB.Maria Bala/PSL – Requer do Executivo que viabilize a contratação de um Médico Oftalmologista; e de um Médico Dermatologista.A vereadora ainda requer que seja realizado: Reparos na iluminação pública de toda a cidade; Operação tapa-buracos nas ruas e avenidas da cidade; e Reparos nos bloquetes da Rua Tupi, Rua Elite e Rua Paranã, no setor Santos Dumont.Núbio Gomes/PSD – Requer ao Executivo que viabilize a recuperação da estrada, no final da Rua 1º de Janeiro, até o Bairro do Correntinho; que viabilize o inicio das Construções dos pontos de ônibus em Miracema; e a Construção de quebra-molas em frente à residência do senhor Geraldo da Skimel, próximo a Policlínica.Cirilo Douglas/PRP – Requer ao Executivo que viabilize a Conclusão asfáltica da Rua Higino Lima, próximo ao Aeroporto Municipal (liga o setor AeroportoVOTAÇÃODesta vez, o pivô das discussões foi a votação do vereador Natan Fontes/MDB, secretário da Mesa Diretora, que assumiu a presidência após o presidente titular, por questão de fórum íntimo, se colocar impedido, já que a bancada do prefeito o teria colocado como réu. Fontes, regimentalmente exerceu seu direito de voto personalizado. Como o resultado final foi um empate em cinco votos, o então presidente substituto promulgou o resultado com seu voto de minerva, embora sem necessidade já que Constitucionalmente, nessa situação é aplicado o voto pró-réu.Também foi discutida uma suposta infração regimentar, pelo fato da recusa do vice-presidente Adilson do Correntinho de assumir a presidência naquela votação e ainda ter exercido o sufrágio do voto, agravado ainda pelo fato de, sob impedimento, ter assinado o oficio e a representação para afastamento do presidente titular.Procurador – Convocado pela presidência da Mesa, para voltar a explicar os procedimentos aplicados no pl