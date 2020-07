Foto: Divulgação

(Informações: Ascom Valderez e Valdemar Júnior)

Foram eleitos também o deputado Cleiton Cardoso (1º Vice-Presidente), o deputado Léo Barbosa (2º Vice-Presidente), o deputado Jair Farias (1º Secretário), o deputado Valdemar Júnior (2º Secretário), a deputada Vanda Monteiro (3ª Secretária) e a deputada Amália Santana (4ª Secretária).Em sua fala, a deputada estadual Valderez Castelo Branco, que votou favorável aos eleitos da nova Mesa Diretora, afirmou que a primeira gestão de Antônio Andrade foi de muitos desafios, mas também de grandes conquistas. “Como uma colega de parlamento e como amiga-irmã, posso dizer que Vossa Excelência conduziu esta Casa de Leis com transparência e com muita sabedoria, como faz um grande líder. Debatemos matérias que beneficiaram o povo do Tocantins e realizamos um trabalho profícuo em prol dos municípios e do Estado, apoiando ações que trouxeram melhorias à saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, geração de emprego e renda, auxiliamos o Executivo no seu reenquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal, e tantas outras ações”.Além da mesa diretora, a parlamentar parabenizou o Diretor Geral, Manoel Diamantino de Souza Júnior, e do Diretor de Comunicação Edvaldo Rodrigues e a primeira-dama da Assembleia, Virginia Andrade. “Rogo a Deus para que o Presidente continue administrando com maestria, ouvindo todos e todas, como tem feito, e fazendo uma das melhores Gestões desta Casa de Leis”, concluiu.Ao discursar na tribuna, o presidente reconheceu o apoio da deputada. “Iremos fazer do Tocantins um Estado que orgulhará seus filhos e netos, deputada. Conte comigo, você é uma pessoa admirável. Na hora que mais precisamos, vossa excelência demonstrou companheirismo. Que Deus nos proteja para que tenhamos a senhora por muitos anos na Assembleia Legislativa”, declarou.Diversos deputados também agradeceram Valderez pelo trabalho realizado, para que a eleição da Mesa fosse unânime. Um deles foi Valdemar Júnior que agradeceu o apoio e a confiança de todos os colegas parlamentares, em especial do presidente Antônio Andrade pelo convite feito para o cargo. “Fui eleito junto aos colegas parlamentares para conduzir os trabalhos na Segunda Secretaria da Mesa Diretora em uma sessão histórica, onde todos foram escolhidos por unanimidade, pelos 24 deputados desta Augusta Casa de Leis”, disse.“Quero aqui agradecer ao nosso presidente Toinho Andrade, o convite para assumir o cargo da Segunda Secretaria e aos nobres companheiros deputados, pelo apoio e voto de confiança que depositaram em minha pessoa. Meus agradecimentos também, a nobre deputada Valderez, que declinou da vaga, para que eu pudesse ser indicado ao cargo”, declarou.A posse para a nova Mesa Diretora está prevista para acontecer no dia 1º de fevereiro de 2021. A composição da Mesa ficou da seguinte forma:Presidente: Antônio Andrade (PTB)1º vice-presidente: Cleiton Cardoso (PTC)2º vice-presidente: Leo Barbosa (SD)1º secretário: Jair Farias (MDB)2º secretário: Valdemar Júnior (MDB)3ª secretária: Vanda Monteiro (PSL)4ª secretária: Amália Santana (PT)