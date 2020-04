Foto: Divulgação

(Da Agencia RadioMais)

Os laboratórios químicos das Forças Armadas estão intensificando a produção de cloroquina no Brasil. O medicamento foi autorizado recentemente pelo Ministério da Saúde para ser usado no tratamento de casos graves da infecção causada pelo coronavírus.O detentor do registro da Cloroquina 150 mg na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o Laboratório do Exército. A previsão das Forças Armadas é que sejam concluídos dois lotes do medicamento por semana, o que representa cerca de um milhão de comprimidos.Após a produção, cabe aos laboratórios da Força Aérea e da Marinha a etapa de embalagem e rotulagem. A produção de cloroquina conta com uma equipe de aproximadamente 130 militares e civis.Os laboratórios químicos das Forças Armadas já produziam cloroquina para uso de militares antes da pandemia do coronavírus. A produção do medicamento foi intensificada após o surto da doença, como explica o diretor do laboratório químico farmacêutico do Exército, coronel de engenharia Haroldo Paiva Galvão.“Com o possível efeito da cloroquina no combate ao coronavírus, o laboratório intensificou a produção desse medicamento. A cloroquina tem diversos etapas fabris. Desde o início do recebimento dos insumos, à etapa do controle de qualidade, à emissão da ordem de produção, à compressão do medicamento para que ele se transforme em comprimido, à embalagem e expedição. Então, todo o laboratório fica envolvido na produção da cloroquina”.Os laboratórios químico-farmacêuticos das Forças Armadas atuam em parceria com o Ministério da Saúde. Ao todo, são 21 unidades oficiais no país, que, juntas, produzem cerca de 30% dos medicamentos utilizados no Sistema Único de Saúde (SUS).O diretor do laboratório químico farmacêutico do Exército, coronel de engenharia Haroldo Paiva Galvão, ressalta que, mesmo com a aprovação do Ministério da Saúde para o uso da cloroquina, o medicamento só deve ser utilizado com recomendação médica.“No caso específico da cloroquina, é seguir o que o Ministério da Saúde está orientando. Então, o Ministério da Saúde já emitiu nota técnica a respeito do uso da cloroquina. Obviamente a nota técnica associada à consulta médica é que tem que ser cumprida. Não usem o medicamento sem uma especificação técnica de um profissional de saúde porque pode ter um efeito contrário. Pode prejudicar o paciente”.É importante ressaltar que o Ministério da Saúde recomenda o uso da cloroquina apenas em casos graves de infecção por coronavírus. O medicamento pode complementar outros suportes utilizados no tratamento do paciente, e não deve ser usado para tratar casos leves.