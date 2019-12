Foto: Silvio Santos

(Da Dicom ALTO/Glauber Barros)

A entrega de 21 títulos de cidadania tocantinense foi o motivo para arealização de uma solenidade na tarde desta segunda-feira, 16. Para opresidente da Assembleia, deputado Antônio Andrade (PTB), “a entrega éum reconhecimento do esforço para um Estado melhor de se viver”.Uma das homenageadas, a magistrada Ângela Prudente declarou ser umahonra passar a ser, de direito, cidadã tocantinense, neste estado quetão bem a acolheu, onde fixou morada e criou os filhos.Depois das apresentações musicais, foram homenageados, por autoria dopresidente da Assembleia, o empresário Itelvino Pisoni e, por propostado ex-deputado estadual César Halum, o técnico de futebol VanderleiLuxemburgo.O deputado Nilton Franco (MDB) entregou homenagens ao radialistaBenedito Pimenta, o “compadre Pimenta”, ao advogado Solano Damacena.Também receberam homenagens o empresário Renato Miranda Ramalho e opresidente do Sindicato Rural de Araguaína, Roberto Paulino da Silva,entregues pelo deputado Jorge Frederico (MDB).A parlamentar Vanda Monteiro (PSL) entregou título de cidadania aoservidor público Gutemberg Vieira da Silva. Já a deputada ValderezCastelo Branco (PP) homenageou a desembargadora Ângela Prudente, a juízaCélia Regina Régis, a desembargadora Maysa Vendramini Rosal e oempresário Edison José Dutra.Por sua vez, o deputado Valdemar Júnior (MDB) entregou títulos aoempresário João Paulo Guarese e ao ativista político Ricardo Ribeirinha.Por autoria do parlamentar Ricardo Ayres (PSB), foi homenageado oprofessor e escritor Júnior Batista Nascimento.Indicados pela deputada Luana Ribeiro (PSDB), também receberam honrariaso fisioterapeuta Seiki Yamada, o juiz cível e eleitoral em Palmas LuísOtávio de Queiroz Fraz e a médica Rosemary Latrônico.Já o deputado estadual de Alagoas Gilvan Gomes Barros recebeu o títulopor iniciativa do representante do Tocantins Jair Farias MDB), ao passoque o delegado aposentado pela Polícia Civil Josué Alencar Amorim foihomenageado por sugestão do ex-deputado Manoel Queiroz.Por fim, o parlamentar Ivory de Lira (PCdoB) homenageou o agropecuaristae líder político Derval de Paiva (MDB).