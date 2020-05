MIRA Jornal

Foto: Divulgação 68ª Delegacia de Polícia Civil de Miracema do Tocantins

Polícia Civil ainda deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito por crime de roubo a uma residência em dezembro do ano passado

crime contra o patrimônio em Miracema

(Da Ascom SSP TO/Rogério de Oliveira)

No final da tarde de quarta-feira (27), a Polícia Civil do Tocantins realizou uma ação conjunta de combate à criminalidade, em Miracema do Tocantins, a qual resultou na prisão em flagrante de um indivíduo de 21 anos de idade, o qual é o principal suspeito de furtar objetos de uma chácara na cidade.Conforme o delegado Clecyws Antônio de Castro Alves, responsável pelo caso, os agentes da 67ª, 68ª, Delegacias de Polícia Civil de Miracema, além de policiais da Central de Atendimento, em conjunto com a Polícia Militar, tomaram conhecimento do crime no momento em que a vítima compareceu até a Central de Atendimento da Polícia Civil e registrou a ocorrência.De imediato, os policiais começaram as diligências e em pouco tempo, identificaram o indivíduo que também responde pelo apelido de “Espigão”. De posse das características do suspeito, os policiais intensificaram as buscas e conseguiram localizá-lo. Aos policiais, o suspeito indicou o local onde havia escondido os produtos furtados (num matagal próximo do local do crime).Desse modo, todos os objetos furtados, incluindo compressor de ar, ferramentas, botijão de gás, aparelhagem de som, maquinário em geral, além de eletrodomésticos foram recuperados e o homem foi preso em flagrante por furto qualificado.Na oportunidade, a autoridade policial também deu cumprimento a mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Miracema pela prática de um roubo a uma residência, cometido pelo mesmo indivíduo no mês de dezembro de 2019, também em Miracema.O homem também é investigado por envolvimento em outros crimes contra o patrimônio, cometidos na cidade nas últimas semanas.Após a realização das providências legais cabíveis, o investigado foi recolhido à Cadeia Pública da cidade, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.Homem foi reconhecido pela vítima e por isso foi preso pela Polícia Civil em MiracemaTambém nesta quarta-feira (27), a Polícia Civil, por intermédio da 67ª e 68ª Delegacias de Miracema efetuou a prisão de um homem de 26 anos de idade, o qual é suspeito pela prática do crime de roubo, fato ocorrido no dia 20 de abril de 2020 na cidade.Conforme o delegado Clecyws Antônio de Castro Alves, responsável pelo caso, no dia do crime, o investigado, portando uma arma de fogo, abordou a vítima em uma das avenidas do setor Santa Filomena, em Miracema, e anunciou o roubo, subtraindo da vítima o aparelho celular.Após alguns dias de investigação, os policiais civis conseguiram identificar o autor e a autoridade policial representou pela prisão preventiva do homem, a qual foi deferida e desse modo, às buscas para localizar o suspeito e recuperar o aparelho celular foram intensificadas. Ocorre que, nesse meio tempo, os agentes conseguiram encontrar o bem subtraído que estava em poder de um homem, que foi conduzido para à Delegacia e informou que havia comprado o aparelho de outra pessoa.No entanto, a farsa foi descoberta quando a vítima compareceu na unidade policial e reconheceu o indivíduo como sendo o mesmo que havia lhe assaltado. Desse modo, a autoridade policial deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em aberto contra o suspeito que, então, foi recolhido à Cadeia Pública da cidade, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.