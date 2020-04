(Do Globo.Com)

A Caixa Econômica Federal (CEF) decidiu abrir 775 nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, 775 agências em todo o país para atendimento exclusivo de serviços sociais. O funcionamento será das 8h às 12h. Todavia, não será feito atendimento relacionado ao auxílio emergencial do governo.A relação das agências abertas deve ser consultada no site da Caixa através do link http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx#agencias-feriado.saque INSS sem cartão;saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha;saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha;pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha;saque de conta salário sem cartão e senha;desbloqueio de cartão e senha de contas.A Caixa destacou que o fluxo de clientes nas agências será controlado para manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas. Também está sinalizando a formação de filas no lado externo das agências com o objetivo de garantir o distanciamento social. Nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um cliente por máquina.