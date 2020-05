Foto: Divulgação

Aqui No Brasil, No Segundo Domingo Do Mês De Maio!

A maternidade sempre foi comemorada. Segundo a Enciclopédia Britânica, na Grécia antiga, a festa era no inicio da primavera, em homenagem a Rhea, a Mãe dos Deuses, no mês de março.

Nos Estados Unidos a ativista Ann Maria Reeves Jarvis, criou o Mother's Friendship Days, em 1865.Em Portugal as mães são homenageadas no primeiro domingo do mês de Maio.No Brasil, a data foi oficializada, em 1932, pelo presidente Getúlio Vargas e em 1947 Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, incluiu a data no calendário oficial da Igreja Católica.No Brasil e nos Estados Unidos o Dia das Mães é a segunda melhor data do comércio, depois do Natal.