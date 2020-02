(Informações da Ascom Lajeado/Amanda Mitaly)

O prefeito de Lajeado Júnior Bandeira, esteve reunido na sede da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social nesta semana com o secretário, Levi Lopes Gomes, secretário de Administração e Finanças, Carlos Roberto (Kaká), com secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Tocantins (Setas), José Messias, para discutir sobre projetos sociais que serão ofertados no Município para a comunidade e servidores. A realização das atividades está prevista para após o período de carnaval.Na ocasião, as seguintes ações foram apresentadas: cursinhos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cursos de qualificação na área de costura, panificação, e beleza, capacitação dos servidores do PAIF, PAEFI e SCFV, proposta do Banco Comunitário, a realização da feira Ecosol, que é uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Setas, e a Prefeitura de Lajeado, com objetivo de incentivar a economia e a agricultura familiar. Por fim, a oferta do curso de Elaboração de Projetos para captação de recursos e emendas parlamentares para os servidores.O prefeito, Júnior Bandeira, reforçou que os projetos trazem grandes mudanças e estimulam o desenvolvimento da comunidade. “Por meio das ações que serão feitas em nosso município, queremos transformar a realidade e oportunizar mais cursos e capacitações para incentivar o conhecimento e o fortalecimento da economia local. Tudo para garantir melhores condições de vida aqui no Município”, disse.Já o secretário, Levi Lopes Gomes, destacou que essas ações serão fundamentais para a geração de emprego e renda. “Queremos inserir famílias nessas capacitações, para que se tornem empreendedoras do seu próprio negócio, com o apoio do Banco Comunitário que será implantado em Lajeado”, enfatizou.