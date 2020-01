As dezenas sorteadas foram: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58.

Probabilidades

(Do G1 MT e TV Centro América/Kessillen Lopes e Mariane Xavier)

Um bolão com 26 apostadores feito em uma lotérica de Juscimeira, a 163 km de Cuiabá, teve os números sorteados na Mega-Sena da Virada, na noite desta terça (31). Eles devem dividir o prêmio de R$ 304,2 milhões com outros três ganhadores, sendo dois de São Paulo e um de Criciúma (SC).Cada aposta deve receber cerca de R$ 76 milhões.De acordo com a Caixa Econômica Federal, os ganhadores de Juscimeira apostaram 11 números. Caso eles dividam o prêmio em partes iguais, cada um deve receber cerca de R$ 2,9 milhões.Já os ganhadores de São Paulo e Criciúma fizeram apostas simples, com seis números cada.Na quina (acerto de cinco números), 1.031 apostadores vão levar R$ 57.537,06 mil cada um. Outros 77.055 apostadores que acertaram a quadra (quatro números) vão receber R$ 1.099,78 cada um.Juscimeira tem pouco mais de 11 mil habitantes — Foto: Prefeitura de Juscimeira/Divulgação Juscimeira tem pouco mais de 11 mil habitantes — Foto: Prefeitura de Juscimeira/DivulgaçãoJuscimeira tem pouco mais de 11 mil habitantes — Foto: Prefeitura de Juscimeira/DivulgaçãoO município de Juscimeira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), tem uma população estimada em 11.221 habitantes.Em setembro de 2019, uma aposta de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, levou o prêmio de R$ 43.258.437,80 no concurso 2.191 da Mega-Sena.A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.