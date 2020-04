Fotos: DJ Lé Santana Mesa Diretora de 27 de abril

Foram aprovadas moções de aplauso, pesar e diversos requerimentos relevantes



Ainda cumprindo as precauções contra a pandemia do coronavírus, a Câmara de Vereadores da primeira capital do Estado, realizou mais duas sessões contínuas na noite desta segunda-feira, 27, com a presença de oito dos onze parlamentares da Casa.









Com a ausência do vice-presidente da Mesa Diretora, Adilson do Correntinho/PP, o colega Cirilo Douglas/PRB assumiu o posto. Já Dr. Ricardo/MDB cumpria plantão médico e Irmão Didan/PRB está em recuperação médica, após vencer um entarfe. As ausências fora devidamente justificadas pelo pares.Com a ausência do vice-presidente da Mesa Diretora, Adilson do Correntinho/PP, o colega Cirilo Douglas/PRB assumiu o posto. Já Dr. Ricardo/MDB cumpria plantão médico e Irmão Didan/PRB está em recuperação médica, após vencer um entarfe.

Foto: Album de Família

Foto: Album de Família

D

Foto: Redes Sociais

(Da Redação/MIRA Jornal)

PESARForam aprovadas por unanimidade, duas moções de pesar, ambas assinadas por todos os vereadores do Legislativo de Miracema do Tocantins.Moção de Pesar Nº 002/2020 encaminhada à família Ribeiro de Carvalho, pelo falecimento deocorrido no Hospital do Amor, em Barretos/SP, dia 21 de abril. Leonice que lutava contra um câncer, foi servidora da APAE Miracema e deixa dois filhos.Moção de Pesar Nº 001/2020 encaminhada à família Lopes de Alencar (Família Bié), pelo falecimento do agente de saúde,, de 43 anos, dia 24 último, vitima de acidente de trânsito em Miracema do Tocantins. Gerson Lopes, viúvo, pai de cinco filhos, sendo o caçula uma criança especial, aluno da APAE Miracema, onde Gerson era vice-presidente.APLAUSODe autoria da vereadora Maria Bala/PTB, a Câmara aprovou uma Moção de Aplauso Nº 002/2020 ao Posto G’Express, em reconhecimento a ação ‘Diada Solidariedade’ realizada dia 23 de abril, onde o lucro das vendas de combustível deste dia seria revertido em alimentos a serem doados para a comunidade menos favorecida do município.Disponibilizada pela autora, a Moção foi subscrita pelo vereador Cirilo Douglas, Núbio Gomes, Natan Fontes e Pedro da Farmácia.REQUERIMENTOS– “Requer do Executivo que viabilize junto a Secretaria de Saúde, em regime de urgência, o transporte dos pacientes que fazem tratamento de saúde no Hospital do Amor, em Barretos/SP, para que estes realizem seus retornos”.A vereadora requereu também que “o Executivo regularize junto à secretaria competente, em regime de urgência, a regulação da colheita do lixo doméstico e o recolhimento de entulhos e galhadas depositados nas ruas e avenidas do município”.Maria Bala ainda requereu ao Executivo que viabilize junto à secretaria competente, em regime de urgência, a aquisição de Máscaras de prevenção ao Covid-19, confeccionadas pelas donas de casa de Miracema do Tocantins.– O vereador requer ao Executivo Municipal que viabilize junto à secretaria competente, em regime de urgência, que a reforma da ponte de baixo que liga o setor Baixa Preta ao setor Correntinho.GRANDE EXPEDIENTEA vereadora Maria Bala parabenizou o empresário Marco Aurélio (Posto G’Express) pela ação Dia ‘D’ da Solidariedade, agradeceu o gestor municipal pelo atendimento de sua solicitação de drenagem no setor Santos Dumont, mas criticou a quadro de descaso encontrado no Cemitério do Correntinho, destacando a falta de limpeza de forma em geral.A vereadora ainda voltou a cobrar do gestor os pagamentos de ajuda de custo para saúde dos munícipes aprovados pela Câmara e engavetados pela Prefeitura.Defendendo seu requerimento, a vereadora que cumpre seu sexto mandato, disse que a confecção de máscaras feitas pelas donas de casa do município vai ajudar na renda familiar dessas mulheres, como também promover o uso de máscara, protegendo a população contra o Covid-19.Bala defende ainda que a gestão municipal ajude os pacientes de Miracema que fazem tratamentos no Hospital do Amor em Barretos/SP, porque estão encontrando dificuldades para o ‘retorno’, inclusive porque já não existe mais a linha de ônibus que fazia o trajeto.Falou também sobre a colheita do lixo caseiro, “O lixo ta dando bicho”, ironizou, alertando que está chegando o período de luta contra a dengue, chicungunha e zika.O secretário da Mesa Diretora, vereador reeleito Natan Fontes/MDB informou que munícipes tem procurado por ele para denunciar que existe escolha de ruas para recolhimento de lixo.Sobre a iluminação da Praça Adriano Milhomem, o combativo edil alegou que trocaram as do entorno da praça, mas que no interior dela foram substituídas algumas lâmpadas, mas não todas, “tipo poste sim poste não”, comparou.Fontes também concordou com a colega sobre o transporte de paciente para Barretos/SP e comentou que repassa o pagamento de parte do seu imposto de renda para o Hospital do Amor, sugerindo que os pares façam o mesmo.Na oportunidade o vereador solicitou ao presidente da Câmara, Edilson Tavares/MDB que revertesse devolução de recursos do Legislativo para o combate ao coronavírus.O vereador destacou o Colégio Tocantins de Miracema, que recebeu, a exemplo das demais escolas estaduais, cestas básicas para familiares dos alunos e que estes teriam repassado os benefícios para a população mais carente do município.Natan lamentou que idosos do município fossem discriminados na distribuição de cestas básicas advindas do governo estadual.Natan Fontes assegurou que a Prefeitura pode ajudar mais sua comunidade carente, justificando que a Câmara aprovou o remanejamento de 80% dos recursos municipais, o que favorece remanejar recursos para atendimento a comunidade.Núbio Gomes/MDB – O novo emedebista – que calou àqueles que apostavam que ele não cumpriria seu compromisso de filiação – em defesa de sua propositura, discorreu sobre a chamada ‘ponte de baixo’, a antiga ponte de madeira que liga os setores Baixa Preta e Correntinho, que mais uma vez pede reforma.Na oportunidade solicitou que a administração municipal proibisse o tráfego de caminhões e demais veículos pesados pela ponte, que não suporta mais tais eventos, ao mesmo tempo em que parabenizou a gestão pelo tratamento feito no setor e o restabelecimento do tráfego na ponte de alvenaria que sofreu avarias com as fortes chuvas ocorridas recentemente.Numa questão de ordem, Natan Fontes, alegou que não teria como proibir o tráfego de caminhões pela ponte de madeira e que seria necessário, ao invés da reforma, que fosse construída uma de concreto.Núbio Gomes rebateu, justificando a tradição daquela ponte, que há décadas serve de ligação para o centro da cidade para transeuntes, ciclistas e veículos de pequeno porte e citou um episódio que o colega queria impedir estacionamento de carretas nas proximidades doa rodoviária.Núbio parabenizou a diretora e a colaboradora da ALAIAR, Claudia Jorge e Thatyany Rocha, pelo live realizado com um grupo musical da cidade, quando foram arrecadados alimentos para família carentes do município.Por fim o vereador falou sobre as precauções necessárias para combate ao Covid-19 e concordou com Maria Bala sobre a confecção das máscaras feitas pelas mulheres e distribuídas para a população.O vereador Cirilo Douglas, que assumiu a vice-presidência da Mesa, com ausência do titular Adilson do Correntinho, utilizando máscara de proteção contra infecção do coronavírus, assim como os demais colegas, deixou claro o alerta para os cuidados com a doença (Covid-19), aconselhando que as pessoas fiquem em casa, apenas saindo em situações exenciais.Pedro da Farmácia/PRB – O líder do prefeito Saulo Milhomem na Câmara Municipal parabenizou o colega Núbio pela preocupação com a ponte e lembrou que o colega Adilson do Correntinho/PP teria ligado para o gestor no momento que a ponte principal teria sofrido avarias, provocando a interdição do tráfego. O reparo foi feito, observou, e mostrou-se favorável a uma ponte de concreto em substituição a atual ponte de baixo, feita originariamente de madeira, conforme vislumbrou o colega Natan Fontes.O vereador Nasci da Ótica/PSD colocou em questão as apelações sobre falta de recurso financeiro. Disse que estão falando em dificuldade, mas está vindo recursos e quer ver daqui a 60 dias o que é que vão falar. “Temos que abrir os olhos pra saber onde estão indo esses recursos”, disse, enfatizando que “Temos é que fiscalizar”.Ainda sobre aplicação de recursos o vereador Natan Fontes questionou a suposto sumiço de mais de R$ 1 milhão dos cofres públicos e a exoneração do então responsável pelo financeiro da prefeitura. Disse que a exoneração foi publicada a pedido, mas que o financeiro desapareceu e não teria assinado pedido de demissão.Na oportunidade Pedro alertou que fiscalização acontece em coisas concretas, ressaltando que não se trabalha em cima de especulação.O presidente do Legislativo Municipal, vereador, fez um relato sobre a visita do bispo da Diocese de Miracema, Dom Philip Eduard Roger Dickmans, fez à Câmara Municipal.Dom Philip, fundador da Associação Jesus de Nazaré, com atividades em Palmas e Miracema do Tocantins, esteve acompanhado da coordenadora do Projeto Dom João José Burke, Márcia Torres, extensão da associação na primeira capital do Estado, quando foi reivindicado o repasse para a instituição de possíveis sobras da receita do Parlamento Municipal, a exemplo do que aconteceu recentemente em Guaraí, cidade que também pertence à Diocese de Miracema do Tocantins.Edilson informou que sugeriu ao reverendíssimo que conversasse com o gestor público para saber de que forma poderia fazer o repasse, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal, já que a devolução de repasse, quando houver, obrigatoriamente terá que ser feita em favor da receita municipal.Tavares finalizou, dizendo que V. Revma teria informado que conversou com o Procurador da Prefeitura, advogado Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, e este teria adiantado que o repasse deveria ser somente para o Executivo, no final do ano legislativo.Por sua vez, Tavares se comprometeu a conversar com o Legislativo de Guaraí, para saber a forma que fizeram o repasse, para ver o que poderia fazer.De antemão o mirajornal.com apurou que a Câmara de Guaraí, fez repasse de R$ 50 mil com objetivo de custear acessórios com máscara, álcool gel para auxiliar no combate ao coronavírus, assim como alimentação e kit higiene e limpeza para famílias carentes daquele município.