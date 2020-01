Assunto: Divulgação de vídeo, áudio e mensagens com informações sobre caso de homicídio na Capital

NOTA À IMPRENSA



Data: 27.01.2020



A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esclarece que o vídeo que está circulando em redes sociais, atribuindo a culpabilidade de homicídio praticado na Capital, na última sexta-feira, dia 24, não foi repassado pela Polícia Civil e, portanto não é uma divulgação oficial.



A DHPP esclarece também que as investigações estão em andamento e que as equipes da Divisão estão realizando diligências e investigações no sentido de desvendar a autoria e a motivação para o crime.



Por fim, esclarece que qualquer notícia de interesse sobre o caso será divulgada somente pela Diretoria de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), pois este é o canal oficial de comunicação da Polícia Civil. Reitera, ainda, que condutas como as apresentadas (divulgação de vídeos, áudios, mensagem de texto), com tentativa de imputar autoria a quem quer que seja, em nada contribuem com as investigações que estão sendo realizadas e ainda colocam em risco pessoas que estão sendo expostas nas mídias sociais.



