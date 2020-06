Pixabay

Há um grande abismo entre o que se fala e o que se faz. Os partidos políticos brasileiros falam em democracia, mas será que são verdadeiramente exemplo de ambiente democrático? Vejamos.

(Do Congresso Em Foco/Ricardo Luís de Almeida Teixeira)

O PDT, do Ciro Gomes, tem por presidente nacional Carlos Lupi desde 2004.Democracia, custe o que custarO PTB não é muito diferente. De 2003 para cá, Roberto Jefferson foi “eleito” presidente do partido por três vezes e conseguiu eleger sua filha Cristiane Brasil por uma vez. Atualmente está no comando do diretório nacional, completando quase 17 anos de domínio partidário.O PP está no comando do piauiense Ciro Nogueira desde 2013.O DEM, antigo PFL, é capitania hereditária da família Magalhães da Bahia. Foi dominado por anos pelo ACM e hoje tem por presidente ACM Neto.O Podemos é uma capitania hereditária da família de Renata Abreu desde 1995 quando era conhecido por PTN.Alguns partidos têm um bom rodízio de presidentes, entretanto, criaram a figura do Presidente de Honra para perpetuar um único comando como ocorreu no PT, PSDB e MDB.Outros partidos que costumam ter um bom rodízio são vinculados eternamente a igrejas e a sindicatos, o que sugere um rodízio do diretório nacional meramente fictício.Se no âmbito nacional os partidos são capitanias hereditárias, imagine a situação nos estados. A situação é ainda pior.No fundo, partido político no Brasil tem um dono e o dono vive a parasitar o partido. Muitas vezes o partido chega a bancar as despesas pessoais do grande cacique. Por isso, no nosso país o que não falta é pedido de criação de partido no TSE. Praticamente, todo político quer um partido para chamar de seu.Em uma estrutura partidária assim, será que algum partido deseja realmente a consolidação do pensamento democrático? Claro que não!Democracia gera a pluralidade de líderes, a pluralidade de administradores, a mudança periódica de dirigentes. Se no partido essa mudança periódica de dirigentes não ocorre, como acreditar que o “dono” de uma capitania hereditária deseja a democracia no país? Não há como imaginar!Os partidos falam muito bem em defender a democracia. Mas, o que são palavras diante de um comportamento contraditório?