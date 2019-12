(Foto: Getty Images) Liverpool levanta a taça de campeão mundial de clubes

Relembre todos os campeões mundiais:

Chegou perto. Em uma grande final, encarou o poderoso Liverpool, campeão da Liga dos Campeões e líder da Premier League de igual para igual, chegando a ser superior em diversos momentos do jogo. Mas, no fim, não resistiu. Vitória inglesa por 1 a 0, com gol do brasileiro Roberto Firmino aos 8 minutos do 1º tempo da prorrogação.Roberto Firmino fez o gol da partida e foi o herói do título do Liverpool. Mas para isso, precisou de três chances. Perdeu um gol claro aos 40 segundos do 1º tempo. No início da 2ª etapa, mandou uma bola na trave. Foi coroado aos 8 minutos da prorrogação, ao receber de Mané, deixar Rodrigo Caio e Diego Alves no chão e mandar para o fundo das redes.O torcedor do Flamengo sofreu no fim do 2º tempo. Nos acréscimos, Mané saiu na cara do gol e caiu na entrada da área após chegada por trás de Rafinha. O árbitro marcou pênalti, mas foi chamado pelo VAR, que ficou em dúvida se o lance havia sido dentro ou fora da área e se teria ocorrido infração. Após analisar o lance no vídeo, o pênalti foi desmarcado.Depois de levar sustos no início da partida, o Flamengo conseguiu se impôr ao Liverpool no primeiro tempo e manteve o equilíbrio do jogo na segunda etapa. No entanto, o Rubro-Negro caiu de rendimento na parte final dos 90 minutos com as saídas de Éverton Ribeiro e Arrascaeta. As entradas de Vitinho e Diego não surtiram o efeito desejado pelo técnico Jorge Jesus e o Liverpool passou a controlar as ações.Foi o primeiro título mundial da história do clube inglês. Seis vezes campeão da Liga dos Campeões, os Reds desistiram duas vezes de disputar a competição no passado e foram vice em três ocasiões, para o Flamengo, em 1981, para o Independiente, em 1984, e para o São Paulo, em 2005. Relembre. O gol de Firmino também foi o primeiro gol marcado pelo time de Liverpool em finais de Mundial.O JOGOPrimeiro, vieram os sustos. Com quarenta segundos de jogo, Firmino perdeu na cara do gol. Com seis minutos, o Liverpool já tinha desperdiçado outras duas boas chances: Keita, em chute quase na marca do pênalti, e Alexander-Arnold em bomba da entrada da área, quase marcaram. Mas daí o Flamengo acordou. Melhorou a circulação de bola, cresceu na partida e o principal: se impôs sobre o campeão europeu. Tanto que terminou a etapa com quase 60% de posse de bola. Foram quatro jogadas de perigo, todas com Bruno Henrique, destaque do time. Rodrigo Caio foi o melhor da zaga, e Arão foi bem no meio.A segunda etapa começou com roteiro parecido. Firmino e Salah tiveram boas chances nos minutos iniciais. O brasileiro chegou a acertar a trave. Bem postado, o Flamengo soube equilibrar o jogo mais uma vez e teve sua melhor chance com Gabigol. O camisa 9 ainda tentou de bicicleta pouco depois. O jogo seguiu aberto, mas sem grandes chances. Pelo menos até os minutos finais, quando Diego Alves fez um milagre em chute de Henderson de fora da área. O último lance fez parar os corações rubro-negros: Mané perdeu grande oportunidade na cara do gol, mas o juiz marcou pênalti de Rafinha na sequência do lance. Mas o VAR entrou em ação e fez justiça ao anular o lance.No início da prorrogação, o mesmo roteiro, mas com um final diferente. O Liverpool, já com domínio do jogo, voltou a levar perigo. E Roberto Fimino teve mais uma grande chance. E dessa vez não perdoou: recebeu passe de Mané e abriu o placar. Com dificuldades de reequilibrar a partida, o Flamengo pouco ameaçou. Na base da vontade, buscou um épico empate nos acréscimos, como na Libertadores. Mas, desta vez, não conseguiu repetir o roteiro de cinema.1960: Real Madrid1961: Peñarol1962: Santos1963: Santos1964: Inter de Milão1965: Inter de Milão1966: Peñarol1967: Racing1968: Estudiantes1969: Milan1970: Feyenoord1971: Nacional-URU1972: Ajax1973: Independiente1974: Atletico de Madrid1976: Bayern de Munique1977: Boca Juniors1979: Olimpia1980: Nacional-URU1981: Flamengo1982: Peñarol1983: Grêmio1984: Independiente1985: Juventus1986: River Plate1987: Porto1988: Nacional-URU1989: Milan1990: Milan1991: Estrela Vermelha (Iugoslávia)1992: São Paulo1993: São Paulo1994: Vélez Sársfield1995: Ajax1996: Juventus1997: Borussia Dortmund1998: Real Madrid1999: Manchester United2000: Boca Juniors2001: Bayern de Munique2002: Real Madrid2003: Boca Juniors2004: Porto2000: Corinthians2005: São Paulo2006: Internacional2007: Milan2008: Manchester United2009: Barcelona2010: Inter de Milão2011: Barcelona2012: Corinthians2013: Bayern de Munique2014: Real Madrid2015: Barcelona2016: Real Madrid2017: Real Madrid2018: Real Madrid2019: Liverpool