(Da Ag.Br)

Entre os dias 21 e 25 de dezembro, a PRF registrou 1.134 acidentes, com 97 mortes. No período entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, 70 pessoas perderam a vida, em 863 acidentes.Os principais fatores que influenciaram as tragédias, segundo o balanço da PRF, foram direção perigosa, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e embriaguez ao volante.No feriado de Ano Novo, 1.343 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e 113 foram presos pela prática criminosa. No Natal, a PRF flagrou 1.592 pessoas dirigindo embriagadas e 163 foram conduzidas para delegacias e autuadas pelo crime de alcoolemia ao volante. Ao todo, a PRF realizou mais de 115 mil testes com uso de bafômetro, em todo país.