Divulgação

Inscrições acontecem de 1 a 15 de fevereiro

(Da Precisa Assessoria e Comunicação)

Por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- graduação (PROPESQ) e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSSocial), a Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou o edital de Processo Seletivo para Aluno Especial do Programa de Mestrado em Serviço Social, referente ao 1° semestre de 2020. São 13 vagas divididas em 2 modalidades.Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição, disponível no site da UFT ou clicando aqui. As disciplinas são: Formação e Exercício Profissional em Serviço Social, Trabalho e Sociabilidade e Tendências Teórico-Metodológicas do Serviço Social.De acordo com o edital, os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula na secretaria do Programa, no dia 2 março de 2020, no horário das 14h às 18h, na sala 15 do PPGSSocial, no Bloco Administrativo no Campus de Miracema.O edital está disponível, também, no site do Conselho Regional de Serviço Social do Tocantins (CRESS-TO) e mais informações no site da UFT, disponível clicando aqui.