Foto: Divulgação/Arquivo Revista O Cruzeiro Carlos Alberto, Félix, Piazza, Brito, Clodoaldo e Everaldo; Jairzinho, Gérson, Tostão, Pelé e Rivellino

A Seleção Brasileira, única a particcipar de todas as edições da Copa do Mundo de Futebol, foi campéã em 1958, bi-campeã em 1962 e tri-campeã em 1970.



Há exatos 50 anos, Estádio Azteca, na Cidade do México, a mais espetacular seleção de todas as Copas fazia a sua última apresentação e, com um show para cima da Itália, garantia o terceiro Mundial para o Brasil.

Mas, que fim levaram os heróis daquele maravilhoso título?

Félix Mielli Venerando, um dos heróis do tri, morreu em 24 de agosto de 2012,às 07h00, aos 74 anos, no Hospital Vittoria, no Jardim Anália Franco, na ZonaLeste de São Paulo, em decorrência a um enfisema e várias paradascardiorrespiratórias.Reserva de Félix, Ado mora no bairro do Brooklin, zona sul de São Paulo, e édono de duas escolinhas de futebol, uma no Morumbi e outra em Alphaville, naAlameda Araguaia.Lendário goleiro do Palmeiras, Emerson Leão deixou de lado nos últimostempos a vitoriosa carreira como técnico para trabalhar como comentarista.Nosso inesquecível capitão do tri morreu aos 72 anos, em 25 de outubro de2016, vítima de um infarto. Ele estava em sua casa, no Rio de Janeiro.José Maria Rodrigues Alves, ídolo do Timão, mora no bairro de Santana, naZona Norte de São Paulo, e trabalha no projeto da Febem.Como PC Caju revelou em sua coluna na Veja, o ex-lateral geralmente éencontrado "na porta de um boteco, provavelmente em São João de Meriti, ondepassa as horas jogando carteado, fumando e bebendo conhaque". Uma pena…O grande lateral Everaldo partiu precocemente em 1974, em um acidenteautomobilístico em Cachoeira do Sul-RS.O melhor preparo físico da Copa, Brito curte hoje a sua merecida aposentadoriana Ilha do Governador, no Rio de Janeiro-RJ.Wilson Piazza hoje mora em Belo Horizonte-MG, onde já foi vereador,comentarista esportivo e presidente da FAAP (Federação das Associações deAtletas Profissionais).José Guilherme Baldochi, nosso central reserva de Brito na Copa de 70, hoje éfazendeiro e comerciante em Batatais-SP, onde nasceu no dia 14 de março de1946.José Anchieta Fontana morreu de infarto aos 39 anos em Santa Leopoldina (ES)no dia 10 de setembro de 1980.O "Açucareiro" (jogava bonito com os braços abertos, daí o apelido),excepcional quarto-zagueiro do Santos Futebol Clube, faleceu em 23 de maiode 2014, aos 67 anos, em Santos, mesma cidade onde nasceu, em 18 desetembro de 1946."Corró", que por muitos anos trabalhou como corretor de imóveis de alto padrãona Baixada Santista, atualmente tem uma imobiliária em Santos.O "Canhotinha de Ouro" é hoje um dos mais influentes comentaristas do futebolcarioca.O genial meia do Corinthians e do Fluminense também trocou as chuteiras pelomicrofone, se tornando um grande comentarista esportivo.Caju vive no Rio de Janeiro e, recentemente, sua brilhante coluna migrou dojornal "O Globo" para o site da revista "Veja".O "Furacão da Copa" mora no Rio de Janeiro-RJ e trabalha como empresário dejogadores.Genial dentro de campo. E fora dele, seja como médico, comentarista, colunista,escritor, dentre outras várias funções que exerce, Eduardo Gonçalves de Andrade,o Tostão é referência para qualquer um que goste de um futebol dealto nível técnico.O Rei do Futebol está aparecendo pouco nos últimos tempos, curtindo aabençoada família Arantes do Nascimento em sua casa no Guarujá-SP.Roberto mora em Niterói-RJ e trabalha como funcionário público no projeto paravenda de remédios mais baratos para a população de baixa renda.Paulista de Jaú-SP, Edu continua morando em Santos e sua canhota ainda élembrada como uma das melhores do mundo.O irreverente Dadá mora em Belo Horizonte e também se tornou comentaristaesportivo – e dos bons!Lenda viva do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo curte hoje a suamerecida aposentadoria no Rio de Janeiro-RJ.