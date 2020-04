Foto: Edvaldo Xerente/Prefeitura de Tocantínia Equipes de saúde percorrem aldeias no Tocantins

(Do G1 TO)

Equipes de saúde da Prefeitura de Tocantínia e técnicos da Fundação Nacional do Índio (Funai) estão percorrendo as aldeias da reserva do povo Xerente, na região central do Tocantins, para alertar os indígenas sobre a Covid-19. O Trabalho começou no último dia 18 e até o momento 51 comunidades já foram visitadas.A previsão é que os profissionais voltem ao trabalho nesta quarta-feira (22) para visitar 39 locais que ainda não receberam o serviço. São orientações a respeito das medidas de distanciamento social e também sobre o uso de máscaras, álcool em gel e a frequência correta para se lavar as mãos.Orientações são sobre medidas de distanciamento social — Foto: Edvaldo Xerente/Prefeitura de Tocantínia Orientações são sobre medidas de distanciamento social — Foto: Edvaldo Xerente/Prefeitura de TocantíniaOrientações são sobre medidas de distanciamento social — Foto: Edvaldo Xerente/Prefeitura de TocantíniaA equipe do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Tocantins atua como parceira do projeto. Os povos indígenas são considerados mais vulneráveis a doenças deste tipo. Parte das aldeias já estava fechada para a entrada de visitantes e os moradores têm evitado deslocamentos até as cidades.Até está terça-feira (21) não há casos confirmados de Covid-19 entre indígenas no estado. Sete cidades tiveram confirmações da doença no Tocantins, totalizando 36 pacientes diagnosticados. Palmas é o município com maior número, concentrando 25 dos casos.