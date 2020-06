Foto: Joelma Cristina

Histórico

(Da Dicom/Penaforte Dias)

Por determinação do presidente da Assembleia Legislativa, deputadoAntônio Andrade (PTB), foram suspensas as atividades da Casa entre estasegunda-feira, 29 de junho e sexta-feira, 03 de julho. Nesse período,serão realizados procedimentos para desinfecção da sede do Legislativotocantinense.A decisão tem como base o aumento do número casos de Covid-19registrados no Estado, assim como a ocorrência recente de alguns casosde contaminação, pelo vírus, em deputados e servidores da Casa.Esta última medida soma-se a outras decisões preventivas implementadaspelo Poder Legislativo desde o início da pandemia, como o fechamento daCasa para visitação, a fim de evitar aglomerações; sessões remotas,aumentando a segurança dos parlamentares e servidores; a liberação dosservidores do grupo de risco, acima de 60 anos e gestantes.Além disso, outros procedimentos essenciais foram adotados, como odistanciamento entre os parlamentares que comparecem a sessõespresenciais, medição de temperatura, uso de máscaras obrigatório eálcool em gel em todos que tiveram acesso aos trabalhos legislativos.A Casa promove ainda a criação do Programa AL Saúde, por meio do qualsão disponibilizados vídeos com orientações e um canal de comunicaçãoentre os servidores e o Departamento de Saúde para tirar dúvidas sobre aCovid-19.O Parlamento suspendeu as atividades legislativas desde o dia 16 demarço por período indeterminado, conforme do Ato número 09, da MesaDiretora. O objetivo, segundo o documento, é prevenir a infecção epropagação do coronavírus (Covid-19), no âmbito da Assembleia.