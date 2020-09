Foto: Divulgação/Rondinelli Ribeiro Pedro Nelson de Miranda Coutinho é o novo desembargador do TJ do Tocantins

(Do G1TO)

O juiz Pedro Nelson de Miranda Coutinho é o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins. A eleição ocorreu durante uma sessão transmitida pela internet, nesta quinta-feira (17). Ele vai assumir a vaga do desembargador aposentado Luiz Aparecido Gadotti.Pedro Nelson era titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Palmas desde julho de 1999. Ele foi o primeiro colocado na votação que definiu a lista tríplice. A juíza Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário e o juiz Márcio Barcelos Costa, ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.A eleição foi disputada por mais sete juízes: Adolfo Amaro Mendes, Luiz Zilmar dos Santos Pires, Rafael Gonçalves de Paula, Célia Regina Régis, Gil de Araújo Corrêa, Silvana Maria Parfieniuk e Jocy Gomes de Almeida.O processo de votação começou com voto do relator, o corregedor-geral da Justiça, desembargador João Rigo Guimarães, o qual destacou que todos os 10 concorrentes preenchiam os critérios para a vaga de desembargador.Natural de Joinville (SC), Pedro Nelson tem 56 anos. Tomou posse como juiz no Tocantins, em 13 de novembro de 1989, foi titular das comarcas de Ponte Alta do Tocantins, Natividade, Pedro Afonso e atualmente era titular da 3ª Vara Cível desde julho de 1999.O novo desembargador do TJTO é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); possui pós-graduação, especialização em Filosofia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná; curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra; pós-graduação “lato sensu”, especialização em Política e Estratégias Nacionais pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) em convênio com a Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra (Adesg), Delegacia do Tocantins.Ele fez mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat) e Universidade Federal do Tocantins (UFT).