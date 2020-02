Escolha da Rainha e Rei Momo do Carnaval de Gurupi acontece nesta sexta, 14

11/02/2020 08h26

A Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria de Cultura e Turismo realiza nesta próxima sexta-feira, 14, o concurso para a escolha da Rainha e Rei Momo da edição 2020 do Carnaval de Gurupi. O evento será realizado às 20h, no palco externo do Centro de Convenções Mauro Cunha. A animação da festa será por conta da banda Mistura Nativa e dos Amigos do Samba.



O concurso é aberto para toda a comunidade. Os interessados em participar deverão formalizar a inscrição pessoalmente ou por meio de um representante legal, na Secretaria Municipal de Cultura, com sede no Centro de Convenções Mauro Cunha, situado na Avenida Maranhão, nº 1.535, entre as ruas 02 e 03, Centro, Gurupi. As inscrições encerram nesta quarta-feira, 12.



Os vencedores deverão cumprir uma agenda durante o período que antecede o Carnaval e durante os cinco dias da folia. Os dois receberão uma premiação de um mil reais para cada na última noite da festa, desde que cumpram os compromissos assumidos com a gestão.



“Será um evento aberto para toda a comunidade, e esperamos que a população compareça e torça pelos seus candidatos. A escolha da Rainha e do Rei Momo já virou tradição e é uma forma de aquecermos ainda mais os carnavalescos para a folia”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Zenaide Costa.