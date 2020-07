Foto: André Durão Jogadores do Flamengo festejam com Jesus o título

O Flamengo conquistou nesta quarta-feira o título do Campeonato Carioca. No Maracanã, venceu por 1 a 0 o Fluminense, com um gol de Vitinho, consolidando a vantagem conquistada no primeiro jogo da decisão, quando conquistou a vitória por 2 a 1.

(Com informações do blog Mauricio Saraiva/RBSTV)

Faltou o glamour das conquistas do ano passado, claro que faltou. Primeiro, não havia gente na arquibancada. Segundo, a diferença técnica entre um finalista e outro era um oceano, o que fazia previsível a conquista da noite. Com quinze minutos de jogo, ficou claro que o Fluminense tinha batido no teto e nada mais tinha a oferecer para vencer e levar a pênalti a decisão do campeonato carioca. Foi zero chance ao longo da partida inteira, a bola sempre esteve com o Flamengo, que não jogou bem nem mal.Não foi glamouroso também porque há a clara sensação de que o protagonista do conceito de futebol do Flamengo parece estar indo embora. O sempre agitado treinador não tinha reação nenhuma o tempo inteiro em que a bola rolou.Na festa do título, naturalmente gelada porque não tinha flamenguista a gritar na arquibancada, Jorge Jesus parecia alheio, distante como o além-mar de seu país. Foi jogado para cima pelos jogadores, teve o nome gritado pelos seus comandados que lhe têm evidente afeto. Houve um longo abraço com sussurros em Gabigol, que ouviu algo, disse algo ininteligível e o abraço se desfez.O Flamengo, mesmo que perca Jorge Jesus, não fica fora do primeiro time de favoritos nos campeonatos que disputar. Com o treinador, é o principal candidato em qualquer torneio. Sem ele, será preciso ver como o novo comandante se adapta a um grupo tão vitorioso e tão acostumado às ordens e ao estilo de quem parece estar indo embora.Com dinheiro suficiente, o Flamengo não vai contratar qualquer um no mercado, caso perca o ídolo estrangeiro. A questão é como seria esta inserção. Se Jorge Jesus ficar, é preciso que ele fique de fato. Não se fale mais em saída do treinador até dezembro pelo menos. Será possível?