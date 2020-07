RONYS ROCHA

Esequias Araújo

Governador entrega beneficios em frente o Palácio Araguaia

Recursos

(MIRA/ Com informações do Secom TO e Ascom-Prefeitura)

Diminuir os impactos causados pela estiagem, preparar a cidade para receber turistas após a pandemia da Covid-19, e melhorar os acessos aos assentamentos rurais, para facilitar o escoamento da produção e a rota do transporte escolar.Esses são os anseios de prefeitos tocantinenses que receberam, das mãos do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, e do vice-governador, Wanderlei Barbosa, as chaves e os documentos das máquinas agrícolas.Miracema do Tocantins recebeu uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, dois tratores e quatro carretas agrícolas.Conforme assessoria da primeira capital do Tocantins, os dois tratores e as quatro carretas agrícolas são provenientes de emenda parlamentar disponibilizada pela deputada federal Dulce Miranda/MDB. Ainda uma pá carregadeira e a retroescavadeira também foram adquiridas através de emenda parlamentar da bancada federal."Gostaria de agradecer a deputada pelo recurso destinado ao município que será de suma importância, principalmente para os atendimentos e desenvolvimento da zona rural", destacou o gestor municipal que também agradeceu ao Governo do "Estes equipamentos são essenciais para Miracema, pois, vão dar apoio ao setor produtivo, incentivando o desenvolvimento regional sustentável e auxiliando as obras de manutenção da infraestrutura municipal", destacou o prefeito.Conforme a assessoria, após a solenidade de entrega às máquinas foram expostas durante um pequeno desfile pelas principais ruas da cidade, com restrição, devido a pandemia do Covid-19, no número de pessoas convidadas e mantidas as regras de distanciamento e o uso obrigatório de máscaras, além de disponibilização de álcool em gel para os presentes.Obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), de evitar aglomerações nesse momento de pandemia da Covid-19, o governador Mauro Carlesse tem realizado a entrega dos equipamentos de forma gradativa. Na manhã da quinta-feira (2), foi a vez de mais dez prefeitos receberem as máquinas.Da última segunda, 29, até esta quinta-feira, 36 municípios já receberam o maquinário, mas todas as 139 cidades tocantinenses serão contempladas.“Não tenho dúvida alguma que os prefeitos farão bom uso dessas máquinas, levando benefício para a população que é o mais importante. O nosso empenho enquanto governo municipalista, articulado com a bancada do Estado no Congresso, tem um único objetivo que é chegar na ponta, melhorar a vida do cidadão que precisa ter mais qualidade de vida e uma melhor infraestrutura com estradas acessíveis reflete diretamente nessa qualidade”, destacou o governador Mauro Carlesse.Também presente na entrega dos equipamentos, o vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou o momento ímpar em contribuir com a infraestrutura dos municípios. “O Governo do Estado tem a satisfação em entregar cada um desses maquinários. Me sinto muito satisfeito em ver a alegria dos prefeitos tendo essa oportunidade de fomentar seus municípios. Todos nós ganhamos, estamos em um novo tempo no Estado do Tocantins”, afirmou.Os recursos para aquisição das máquinas são oriundos de emendas parlamentares da bancada federal tocantinense, da legislatura de 2015/2018. Ao todo, foram investidos R$ 68,6 milhões, sendo R$ 68,2 milhões de repasses da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e mais R$ 488 mil como contrapartida financeira do Estado.Ainda nas próximas semanas, serão entregues mais 12 escavadeiras hidráulicas. Como houve um saldo do recurso, de R$ 8 milhões, será realizada ainda uma nova licitação para aquisição de mais equipamentos (os mesmos que foram adquiridos antes) juntamente com um guincho elétrico.Somadas as 139 retroescavadeiras, 80 pás carregadeiras e 1 grupo gerador diesel, ao todo são 231 máquinas pesadas que beneficiarão os 139 municípios do Tocantins.