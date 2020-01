Divulgação Isabel Teixeira Noleto, 81 anos,

A pedagoga e pioneira de Miracema do Tocantins, Isabel Teixeira Noleto, 81 anos, faleceu nesta terça-feira, 21.

A causa da morte ainda não foi divulgada, embora segundo amigos, ela encontrava-se internada numa UTI hospitalar.

A Professora Isabel Noleto, como era conhecida, dedicou sua vida profissional à Educação, onde muito contribuiu para o desenvolvimento do município, chegando a exercer o cargo de secretária municipal de Educação.Isabel Noleto ainda foi diretora da Regional de Ensino de Miracema e também diretora da unidade dos Pioneiros Mirins no município. Na politica partidária Isabel foi presidente do Diretório Municipal do PMDB. Ela deixa uma filha, 2 netos.Nos últimos anos presidiu uma associação comunitária, detentora da autorga da Rádio Comunitária Miracema FM, que ajudou a fivdar.A Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins emitiu Nota de Pesar na tarde desta terça-feira, 21.