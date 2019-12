Luis Macedo (Câmara dos Deputados) Deputado federal José Wilson Santiago, do PTB da Paraíba

(Da Ag. RadioMais)

A Polícia Federal cumpriu, na manhã de sábado (21), mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado federal José Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. O parlamentar é alvo da operação Pés de Barro, que investiga desvios de recursos para obras de uma adutora no sertão do estado. A suspeita é que houve superfaturamento na obra e pagamento de propina de mais de R$ 1 milhão.A busca foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, que determinou também o afastamento do deputado do cargo. Além de Santiago, outras sete pessoas estão sendo investigadas – entre eles, três assessores e um funcionário do deputado e o prefeito do município de Uiraúna (PB), João Bosco Nonato Fernandes.Com a operação, a PF ainda cumpre mandados de prisão preventiva de outros suspeitos – o deputado José Wilson Santiago não está entre os alvos. Os investigados podem responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa. Se forem condenados, as penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.