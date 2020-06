Foto: Arquivo pessoal Mário Filho (direita) ao lado do irmão Nelson Rodrigues: ícones do jornalismo brasileiro

"Ora, evidentemente, o estádio nacional. Se há uma coisa que precise ser feita já, é o estádio nacional. Por uma razão simples: o Campeonato do Mundo vem aí". A entrevista publicada em 13 de maio de 1947 mostra que, muito além de batizar o estádio que receberia a final da Copa de 50, o jornalista pernambucano Mário Filho foi um grande entusiasta do projeto - que completa 70 anos de existência nesta terça-feira.- Sou pelo estádio nacional, porque quero uma solução para o campeonato do mundo, uma solução completa, e não um arranjo, que seria a ampliação. São Januário já não chega para certos "matches" do campeonato carioca, é pequeno para as finais do campeonato brasileiro, transforma-se em um ovo em toda disputa de qualquer Copa. A ampliação faria com que se pudessem entrar em São Januário, para o Campeonato do Mundo, mais vinte ou trinta mil pessoas. Quer dizer, arrebentado de gente, São Januário comportaria setenta ou oitenta mil espectadores - disse, naquela ocasião, o jornalista.Na ocasião, como se pode ver, ele apresentava seus argumentos para a construção de um novo estádio. Havia quem defendesse a ampliação de São Januário para receber o Mundial. Mário Filho era radicalmente contra essa ideia."Às sete horas da manhã de um Brasil x Argentina, Brasil x Inglaterra, Brasil x Itália, não haveria mais um lugar vago, e uma multidão muito maior estaria de fora, forçando os portões" - disse, antes de continuar.- Se numa finalíssima do Campeonato Brasileiro, mais de cem pessoas tiveram de ser socorridas por causa do aperto para entrar, se num Vasco e Flamengo de primeiro turno do Campeonato Carioca, a multidão comprimida, à procura de ar, quebrou muros de cimento armado, é fácil avaliar o que sucederá daqui a dois anos num Campeonato do Mundo em São Januário. A única solução é o estádio nacional - comentou, naquela mesma ocasião.Nascido no Recife em junho de 1908, Mário Filho se mudou para o Rio de Janeiro ainda na infância. Por 22 anos, o jornalista pernambucano teve sua vida profissional ligada ao jornal O Globo e ganhou notoriedade como um dos maiores cronistas esportivos da história do país.Empreendedor, Mario Filho ainda criou as publicações esportivas “Jornal dos Sports” e “O Mundo Esportivo” e promoveu competições populares, como os Jogos da Primavera, os Jogos Infantis e o Torneio de Pelada do Aterro do Flamengo. Ainda lutou pela profissionalização do futebol e semeou o acirramento entre paulistas e cariocas ao incentivar a criação do Torneio Rio-São Paulo, em 1950.Jornalista revolucionou o futebol brasileiro na escrita e na prática e idealizou o desfile das escolas de sambaO time de Mário Filho, aliás, era um mistério até a sua morte, ao contrário do irmão, o dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues (23/08/1912 - 21/12/1980), um confesso e fanático tricolor.- O que causava controvérsia era o time dele. Meu avô gostava do Fluminense, mas era flamenguista. Ele morreu sem dizer para quem torcia. Por conviver com pessoas dos dois times, na família e entre amigos, ele não queria magoar ninguém. Mas não magoaria nada, era uma coisa da cabeça dele - recordou o jornalista Mário Neto, em entrevista ao GloboEsporte.com, em 2008.Suas contribuições não ficaram apenas no mundo do futebol, do jornalismo e da ficção. No samba, por exemplo, teve participação importante na organização do primeiro desfile das escolas de samba na Praça Onze."Se ele não fizesse, outras pessoas teriam feito depois. Mas meu avô, como um craque que antevê a jogada, era um homem à frente do seu tempo, um pioneiro", recordou Mário Neto.Mario Filho morreu em 16 de setembro de 1966, no Rio de Janeiro, aos 58 anos de idade.