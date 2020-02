Foto: Divulgaçãos

Com foco na conscientizar a popular sobre os cuidados com os resíduos sólidos, a Prefeitura de Pedro Afonso, que tem executado ações de desativação do Lixão Municipal e implantação do Aterro Sanitário, lançou nesta quarta-feira, 05, a campanha “Meu Lixo, eu cuido!”.

(Da Ascom Prefeitura)

A campanha, idealizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Comércio, Indústria, Serviço e Turismo e a Assessoria de Comunicação, em parceria com a empresa Calango Criativo, tem como objetivo alertar os pedroafonsinos sobre o cuidado com o lixo, por meio de informações simples e fáceis de serem praticadas no dia a dia. A ação conta com o apoio da com o apoio da emissora de rádio local e do jornal da cidade.De acordo o secretário de Meio Ambiente, Comércio, Indústria, Serviço e Turismo, Peterson Lima, diariamente são retiradas pela equipe da gestão municipal 12 toneladas de lixo residencial. “Mesmo assim, ainda temos muitos moradores que descartam lixo em lugares impróprios e causam danos ao meio ambiente e transtornos a outros moradores”, revela o secretário ao frisar também a transmissão de doenças por meio do lixo.Peterson afirma também que o problema atinge áreas que a gestão municipal tenta recuperar. “É o caso do lixão. Estamos realizando um trabalho intenso de retirada do lixo, para a recuperação da área, mas a comunidade continua a descartar os resíduos de forma irregular. As pessoas precisam ter consciência e auxiliar o município nesse processo”, completou.Atualmente 13 agentes de limpeza, entre catadores, varredores e motoristas trabalham diariamente no Serviço de Limpeza Urbana de Pedro Afonso, tendo a missão de manter a cidade sempre limpa e agradável para todos os pedroafonsinos. Com o início do processo de limpeza, desativação e recuperação do Lixão Municipal o lixo urbano produzido na cidade, localizada a 206 km de Palmas, começou a ser destinado a um aterro sanitário regulamentado em Porto Nacional.O prefeito Jairo Soares Mariano destaca que o propósito da campanha é fazer com que as pessoas tomem conhecimento da gravidade do descarte errado do lixo e denunciem os casos. “Muitas das ações rotineiras são crimes, como colocar fogo no monturo, descartar entulhos em lugares errados e as pessoas fazem isso de forma normal. É necessário quebrar esse costume para que possamos ter uma cidade com qualidade de vida melhor”, afirma ao dizer que a limpeza da cidade é uma obrigação de todos.