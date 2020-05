Foto: Divulgação

(Da Ascom Prefeitura)

Trata-se de um caminhoneiro de 48 anos, morador de Miracema, notificado por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Capital e encaminhado ao Hospital Geral de Palmas (HGP). Na notificação consta que o caminhoneiro esteve recentemente em Caseara e Luzimangues.A Secretaria Municipal de Saúde fará o acompanhamento e monitoramento das pessoas que tiveram contato com o paciente, com objetivo de averiguar possíveis sintomas da doença e garantir o isolamento dos mesmos. O comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus se reunirá por videoconferência para análise e estudo sobre as próximas medidas a serem adotadas pela gestão municipal.Atenção é hora de redobrarmos os cuidados na #Prevenção a Covid-19. O Tocantins está com status de transmissão comunitária do novo Coronavírus, fase em que não é mais possível localizar a origem da infecção, indicando que o vírus está circulando entre os indivíduos que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. É fundamental que a população siga com as medidas de prevenção, mantenha o distanciamento social, evite contato, higienize as mãos, use máscara e se você pode, #FiqueEmCasa